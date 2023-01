Martina Stewart, de Gran Hermano 2022, habló de sus repudiables dichos sobre Flor de la V: “Yo no considero que sean graves”

Martina de Gran Hermano habló de su cancelación en Biri BIri

Martina Stewart ganó popularidad por su breve participación en el reality de Gran Hermano 2022 (Telefe). La joven de 25 años hizo una reflexión sobre su paso por la casa y sobre sus polémicas declaraciones en una entrevista con Biri Biri, programa de streaming que conducen Tupi Saravia, La Tía Sebi, Stefano de Gregorio y Julieta Puente en República Z.

En el video de su presentación en el programa, ella había asegurado: “A mí personalmente me atraen los chicos, las chicas no me atraen para nada. No entiendo eso de la bisexualidad, me da un poco de asquito. Es rari... para analizar”. Este comentario generó una ola de críticas en su contra, pero como ella ya estaba aislada, recién se enteró de la polémica al ser eliminada de la casa.

“Yo estaba cancelada desde que entré al estudio”, aseguró Martina y señaló que otro factor que la afectó fue la circulación de supuestas denuncias de maltrato por parte de algunos de los alumnos que habría tenido en un colegio donde se desempeñaba como profesora de Educación Física. “Era todo mentira y la gente se lo comió... no estuvo bueno”, manifestó la exparticipante.

Además, explicó que nunca había visto el formato de Gran Hermano, pero reconoció que estuvo mal: “Me equivoqué y no sabía que iba a hacer tanto ruido, entiendo que es un tema sensible”. Respecto a sus dichos de la bisexualidad, la joven opinó: “No pensé que iba a hacer ruido, adentro de la casa no me acordaba de mi presentación. Con la que primero me junté es con Cata, si eso me hubiese representado no me hubiese juntado con ella”.

Pero, la joven volvió a protagonizar un escándalo ya fuera de la casa cuando realizó una entrevista radial y fue consultada sobre cómo consideraba a Flor de la V. En esa oportunidad, la hermanita respondió: “Es un hombre al que le gustan los hombres”. Luego, se rectificó y afirmó: “Supongo que nació hombre y después se hizo mujer, pero si ella se considera mujer, listo, es una mujer”. “¿La tratarías de mujer?”, repreguntaron entonces. La joven contestó: “Sí, qué le voy a decir. ¿Carlos? Se llama Florencia”.

Martina Stewart, de Gran Hermano 2022, se sinceró en Biri Biri, por República Z

Al ser cuestionada por estos dichos repudiables en Biri Biri, Stewart se justificó al considerar que su discurso fue descontextualizado: “No considero que hayan sido graves, la nota me la hizo una persona que necesitaba que se visualice su canal porque no lo escucha mucha gente. Lo quiso sacar de contexto”.

Por último, dijo que estaba cansada de seguir hablando de estas polémicas y de cuestiones de género o sexualidad: “Me da fiaca... no sabía que íbamos a tocar este tema porque ya lo venía hablando en muchos programas. Mucho más no puedo decir, no sabía que iba a hacer tanto ruido, si a mí no me conoce nadie, ni siquiera se me pasó por la cabeza, en ningún momento. No es un tema para que me pregunten porque yo no entiendo nada de eso”.

