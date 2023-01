Gran Hermano 2022: Coti vivió un incómodo momento en el debate y contó por qué comenzó su relación con Alexis

El comentario del Conejo que confundió a Coti (Video: "Gran Hermano 2022", Telefe)

Constanza Romero, la reciente eliminada de Gran Hermano, vivió un confuso episodio durante la emisión de El Debate el lunes por la noche, ciclo al que fue invitada para hablar de su paso por la casa más famosa del país. Catalogada como “la villana de la semana”, la joven de 19 años no pudo contener las lágrimas al ver lo angustiado que quedó adentro Alexis, quien fuera su pareja.

Gran Hermano 2022: la agresiva pelea entre Alfa y Alexis por un polémico apodo El cordobés se burló del aspecto físico del sexagenario y estalló la bronca en la casa: pases de facturas y amenazas de renuncia VER NOTA

Todo sucedió mientras le mostraban un video en el que el participante oriundo de Córdoba lloró desconsolado tras la salida de su novia y expresaba dudas sobre su continuidad en el certamen. “No sé cómo voy a hacer. No quiero estar más acá”, le dijo a Maxi, quien se acercó rápidamente a acompañarlo ya que él vivió la misma situación luego de que Juliana fuera expulsada. El joven siguió hablando entre lágrimas y sosteniendo su cara, de manera tal que lo que dijo a continuación no se logró entender con claridad y hubo distintas interpretaciones.

Según las imágenes que le mostraron a Coti, cuya imagen estaba a un costado de la pantalla, Cone -como lo apodaron dentro de la casa- aseguró: “Me hace falta Sofía a mí”. Y al regresar al estudio, Santiago del Moro hizo mención a que la reciente eliminada estaba llorando por verlo angustiado. “Se te cayeron las lágrimas a vos también. Y él quedó muy mal”, comentó el conductor del programa más visto de la televisión argentina. De inmediato, y antes de responder al respecto, la joven oriunda de Corrientes interrumpió: “Pará, ¿qué dijo de Sofía? No entendí”. Y pidió que volvieran a pasar el video para escuchar detenidamente los dichos.

La reacción de Coti ante el confuso comentario del Conejo (Video: "Gran Hermano 2022", Telefe)

Incómoda, Coti explicó que Sofía es el nombre de la exnovia de Alexis. Costa -analista del programa- le comentó que con ese hecho “se le cayó el teatro” al participante. En tanto, Romero recordó que en otra oportunidad, dentro de la casa, llamó a su actual pareja con el nombre de su ex, Rodrigo.

Nuevas alianzas y estrategias en Gran Hermano 2022: cómo queda la casa tras la salida de Coti La participante oriunda de Corrientes abandonó el certamen por decisión del público. La angustia de su novio Alexis y la reacción de quienes la habían nominado VER NOTA

El video del Conejo se viralizó en las redes sociales y a partir de allí hubo nuevas conclusiones sobre lo que en verdad podría haber dicho el participante. “Me hace falta su fe a mí”, aseguraron algunos. Y también hubo quienes entendieron “No hace falta sufrir así”.

Durante el debate, la exparticipante -quien expresó sus ganas de regresar al certamen- contó que en un principio se acercó a su actual novio por estrategia. “Cuando entré, los primeros días, el grupo que se había formado de Martina, Juan, Holder y Nacho me hacían señas como que ‘te vamos a sacar’. Lo he escuchado de varias personas que me decían ‘vienen por vos’. Lo vi muy cerca de ese grupo a Alexis, y pensé ‘no me voy a meter en ese grupo para que no me voten, pero quizás buscar a alguien que esté cerca’. Lo vi a Alexis como un blanco más fácil”, admitió.

La fuerte revelación de Coti sobre los inicios de su romance con el Conejo (Video: "Gran Hermano 2022", Telefe)

Nancy Pazos describió la situación como si Alexis fuera una presa que Coti cazó, la participante no lo negó y agregó: “Suena feo, pero... quería acercarme en realidad”. Lo que sí aseguró es que luego sus sentimientos fueron reales y que su relación continuará afuera de la casa. En tanto, la analista apostó por el futuro de la joven en los medios.

Gran Hermano 2022: cómo repercutió en la casa el tenso reencuentro entre Coti y Daniela El reingreso de una de las participantes y su supuesta búsqueda de venganza alteró los ánimos en el reality VER NOTA

“Bienvenida al mundo del espectáculo. De todos los que pasaron, vos tenés un gran destino, más allá de hasta donde llegaste, que es hasta acá”, sugirió. A lo que Coti, sin dudar, agregó: “No terminó todavía igual”, expresando seguridad para querer regresar al certamen. “Ella quiere entrar”, confió Santiago del Moro.

Seguir leyendo: