Esteban Trebucq debuta en A24 con La Cruda Verdad

Esteban Trebucq

“A los 46 años tomé la primera decisión de mi vida. Ni cuando fui padre lo había decidido. Y decidí irme”, aseguró Esteban Trebucq en una entrevista exclusiva de Teleshow comunicando, de esa manera, su salida de Siempre noticias, el ciclo de Crónica TV en el que estuvo al frente durante cuatro años.

El popular conductor se despidió del programa el jueves 22 de diciembre y lo hizo cargado de emoción. Por caso, no pudo contener las lágrimas en su discurso de despedida, luego de que la producción le preparara un compilado con los mejores momentos. “Voy a atesorar en el corazón mi charla con una autoridad del canal y su propuesta absolutamente generosa para que yo siguiera acá. Y me dijo: ‘Nadie se va de su casa. Este es tu hogar, Pelado’. Y es verdad, pero yo en este momento digo: ‘Hasta luego’”.

Por ese entonces, el periodista no quería confirmar su próximo proyecto laboral. “No voy a contar qué va a pasar en mi futuro, pero no es el momento, no es el lugar, no es el medio”, explicó frente a cámara.

En tanto, más tarde se supo que comenzaría un nuevo programa por la pantalla de A24: este lunes 2 de enero, a partir de las 21 horas, debuta con La Cruel Verdad, un ciclo periodístico con informes, opinión y entrevistas. El conductor estará acompañado por Mariana Dahbar en política, Martín Angulo en judiciales, Nahuel Suárez en policiales y Gonzalo Prado en actualidad. Además, habrá móviles en vivo para que Trebucq pueda interactuar con la gente y conocer, y debatir, sobre las distintas realidades, característica con la que el periodista supo marcar su sello en los medios.

La emocion de Esteban Trebucq en su despedida de Cronica (Video: "Siempre noticias", Cronica TV)

De su paso por Siempre noticias, Tebucq había considerado que había hecho “una pequeña gran revolución en la tele”. “Cambiamos la manera de contar las cosas: pasamos de contar noticias a contar historias. Hicimos programas enteros de historias de esta Argentina que se cae a pedazos, esta Argentina injusta, pobre, de mujeres golpeadas que no pueden acceder a la justicia. De los nenes descalzos...”, aseguró en su emotiva despedida de la pantalla de Crónica TV. “Hicimos un show periodístico, peligroso, sin red, pero responsable”, agregó aquel día en que estaba acompañado por su madre, quien lo apoyó desde atrás de cámara.

En dialogo con Teleshow, el hombre que supo ganarse un lugar en la pantalla aplicando su estilo informal y personal a la hora de mostrar sin filtros la realidad había asegurado que tenía la certeza de que es un trabajador. “El mismo que se tomaba ocho micros cuando tenía 17 años. Tengo la misma pasión y ganas que en ese momento. Yo soy un laburante, no me interesan las fotos. Me interesa que me vaya bien y que la gente me vea para tener trabajo. Pero no me interesa otra cosa. Quiero cambiar la realidad. Bueno, es una gran aspiración. No tengo aspiraciones materiales. No voy por la vida tratando de cambiar el auto. Tengo un lindo auto, pero no es mi aspiración. Cuando decidí cambiarme de trabajo no pregunté cuánto iba a ganar. Mientras pueda ganar para tomarme una cerveza, un vino con quien quiera y cuando quiera, y que mis hijas puedan comer y estudiar, está bien”, indicó Esteban Trebucq, que esta noche debuta en la conducción de La Cruel Verdad, por A24.

