Las lágrimas de Esteban Trebucq, el “Pelado de Crónica”, en su último programa: “Hicimos una pequeña revolución”

La emocion de Esteban Trebucq en su despedida de Cronica

Luego de cuatro años de estar al frente de Siempre noticias (Crónica TV), donde con su estilo informal y personal para mostrar sin filtros una realidad, Esteban Trebucq terminó su ciclo en la noche de este jueves 22. En los primeros cinco minutos del envío de esta noche, se emitió un compilado con algunos de los mejores momentos en todo este tiempo.

Esteban Trebucq: “Recién a los 46 años tomé la primera decisión de mi vida, me voy de Crónica” Auténtico y verborrágico, se define como un devorador de libros, trabajador incansable y perseguidor de la verdad. Sin pelos en la lengua, opina de la situación del país y de lo que intenta aportar desde su lugar de comunicador. Además, acerca una primicia laboral VER NOTA

A pantalla partida, se lo veía al “pelado de Crónica” muy emocionado por ver en pantalla sus hits periodísticos dentro de este ciclo. El cierre del video fue con una clásica placa roja de letras blancas, en homenaje al conductor: “¡¡Gracias Pela!!”.

Con los versos de “Amigo”, de Roberto Carlos, de fondo, Trebucq seguía llorando, muy compungido por el final. “Me dan ganas de llorar, es muy difícil para mi, es muy difícil. Hace más de dos meses que estoy con esta decisión”, comenzó diciendo. E inmediatamente, hizo una aclaración: “Tomé la decisión libre, sin ningún tipo de presiones de nadie, todo lo contrario. El canal, maravilloso, increíble, único, sensible, federal, comprometido. Este canal le cambia la vida a mucha gente. Y me la cambió a mi, tanto este canal como sus autoridades, que hicieron todo lo posible para que yo estuviera acá. Lo quiero decir antes de que se hablen pelotudeces”.

Los mejores momentos de Esteban Trebucq al frente de su programa en Cronica

“Voy a atesorar en el corazón mi charla con una autoridad del canal y su propuesta absolutamente generosa para que yo siguiera acá. Y me dijo: ‘Nadie se va de su casa. Este es tu hogar, Pelado’. Y es verdad, pero yo en este momento digo: ‘Hasta luego’”, consideró el conductor. Por otra parte prefirió no adelantar hacia donde seguirá su camino. “No voy a contar qué va a pasar en mi futuro, pero no es el momento, no es el lugar, no es el medio”, dijo.

Con la emoción a flor de piel, recordó cómo fue su llegada a Crónica. “Hace menos de 5 años que llegué acá, estaba en otra canal. Me fueron a buscar a la puerta, yo no conocía a nadie, no tenía un peso partido al medio. Me ofrecieron conducir un sábado a la mañana, me tomé el tren en mi casa, donde sigo viviendo, en City Bell. En el Roca vine. Llegué un viernes, me dijeron que al otro día tengo que conducir. Pero cuando estaba acá, no me querían dejar pasar. ‘Pero vengo a ver a una autoridad’. ‘No está, esperelo’. Yo me quedé sentado en la recepción del canal, y no venía, no venía. Lo llamé y me dijo: ‘Ya me fui. Venite mañana antes del programa’. Y me vine. Me dieron una montaña gigante de papeles con la rutina”, relató sin pausas.

Esteban Trebucq en su último programa en Crónica

“Yo leía la temperatura, las tapas del diario... A mi no me conoce nadie, y pensaba que este programa no iba. ‘No va, no va’. Pero lo hice el programa. Y me quedé, me quedé... Pero me aburría, no entendía. ‘Esto es aburridísmo, ¿quién nos va a ver?’, pensaba. El canal media 0.7, 0,8. Ahora mide más del doble”, prosiguió en su relato.

Y sobre su programa, consideró: “Hicimos una pequeña gran revolución en la tele. Cambiamos la manera de contar las cosas: pasamos de contar noticias a contar historias. Hicimos programas enteros de historias de esta Argentina que se cae a pedazos, esta Argentina injusta, pobre, de mujeres golpeadas que no pueden acceder a la justicia. De los nenes descalzos...”.

“Hicimos un show periodistico, peligroso, sin red, pero responsable”, sintetizó. A lo largo de la emisión, le agradeció a su madre, que estaba presente en el estudio; a su compañero de canal Diego Moranzoni, el equipo de producción, los movileros y demás. Siempre con lágrimas en los ojos y en un llanto. El cierre fue con más momentos memorables del programa y, una vez más, la placa roja en tributo al “Pelado”.

Seguir leyendo: