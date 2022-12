Le crearon un perfil de Tinder a Edith Hermida: “Busco hombres de entre 30 y 60 años”

El perfil de Tinder de Edith Hermida

Los compañeros de Edith Hermida en Bendita (El Nueve) insisten en el intento de conseguirle un novio a quien por estos días está siendo la conductora interina del programa creado por Beto Casella, quien está disfrutando de sus vacaciones.

Desde el momento en que quien habitualmente se desarrolla como panelista se hizo cargo de la batuta del ciclo, sus colegas se fijaron como misión encontrarle un nuevo amor a Edith, luego de que ella confirmara en marzo pasado su separación de Roberto Batata Fernández tras 18 años en pareja.

Es por eso que en las últimas horas fueron a fondo y decidieron crearle un falso perfil de Tinder que presentaron de manera desopilante en el perfil de Instagram del programa. “Lo prometido es deuda, durante La Previa de Bendita -una referencia al clásico segmento que sale todos los miércoles en el canal oficial de YouTube del ciclo- armamos un perfil de Tinder para La Chiru y esto salió”, dijeron en referencia a Hermida. Y presentaron la imagen lookeada como en la aplicación, con sus botones característicos y los datos de la conductora -Edith, La Chiru, Hermida, 52 (años)- sobre una imagen de ella en traje de baño, disfrutando de un día pleno de verano sobre la cubierta de un yate.

El perfil de Tinder que el panel de Bendita le armó a Edith Hermida (Fotos: Instagram)

“Consultas por DM”, remataron en la primera parte de la publicación. En la siguiente, la presentaban a la conductora con una foto un poco más jugada, con un escotado vestido de dormir posando sobre una cama de manera sensual. “Soy una disfrutadora serial de la vida”, se leyó como primer epígrafe y como textual atribuido a Edith.

Y luego, parte de los requisitos: “Busco hombres de entre 30 y 60 años. Es fundamental que tengan buen humor y que se rían de mis chistes”. “No pueden ser amarretes y tienen que ser caballeros”, se manifestó en el final de la publicación como el último de los requerimientos para los pretendientes de Edith.

“¡¡La Chiru va a encontrar un buen chongo, ya van a ver!!”, celebró una seguidora del programa en los comentarios. “Es demasiado grosa, que saquen turno”, manifestó otro, “¡Vamos! Doy con el perfil”, se la jugó otro y “¡¡¡¡Hombres!!!! ¿Hay alguno que no esté enamorado de Edith? ¿Es posible? No lo creo...”, fue uno de los tantos comentarios que recibió la publicación en cuestión.

Edith Hermida y Roberto Fernández se separaron luego de 18 años de relación

En marzo pasado Edith Hermida anunció su separación de Roberto Fernández luego de 18 años de relación y una hija en común, Amparo. En el programa Bendita, que conduce Beto Casella por la pantalla de El Nueve, la panelista habló por primera vez de la ruptura, tras los fuertes rumores de una crisis con Batata.

Todo comenzó cuando en el ciclo debatían sobre cómo debería ser la relación entre ex parejas, como es el caso de Luciano Castro y Sabrina Rojas, quienes se llevan muy bien luego del divorcio. “Yo estoy separada y no lo aguanto. Lo odio hasta la muerte. Lo odio, lo odio, menos mal que se fue a vivir lejos...”, señaló Edith, con total franqueza.

“Sos una odiadora”, le contestó una de sus compañeras, Any Ventura. “Al ex se lo odia hasta la muerte. Rencor hasta el último día de tu vida. Ni olvido ni perdón, total”, aseguró Hermida, entre risas. De esta manera, dio a entender que su vínculo con Roberto no quedó bien.

