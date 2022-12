El desplante de la China Suárez y Rusherking a la prensa después de cantar con El Polaco

El desplante de la China y Rusherking a la prensa después de cantar con El Polaco (Foto: Captura El Trece)

A la China Suárez nunca le gustó hablar de su vida privada y si bien se vio envuelta en varios escándolos mediáticos se mantiene en silencio con respecto a su situación sentimental. En ese contexto, también ha limado asperezas con los padres de sus hijas, tal es el caso de Nicolás Cabré, con quien tuvo a su hija mayor Rufina, y con Benjamín Vicuña, que es el papá de Magnolia y Amancio.

En cuanto a Cabré, la actriz se mostró divertida en varios comentarios públicos que le hizo sobre un posteo en Instagram. Poco adepto a las fotografías y a mostrar su vida, el actor comenzó a usar esta red social hace pocos meses y cada tanto se entretiene subiendo fotos suyas y también con su hijita.

El intercambio de mensajes por Instagram entre Nicolás Cabré y la China Suárez (Foto: Instagram)

En esta ocasión, Cabré había hecho una publicación con una selfie y la leyenda: “Sí, sí, sí... yendo al teatro. Y suerte para todos mañana”, haciendo alusión al último partido que Argentina disputó contra Francia, cuando se consagró campeón del mundo en el Mundial de Qatar. Acto seguido, la China le retrucó: “No caigo verte modo selfie. Porfa hace un challenge para cerrar el año”. Y entre tantas respuestas, llegó la de Cabré. “Voy a hacer el tuyo con el Polaco”, puso el actor, haciendo referencia al tema Ya no quiero verte que la China grabó con Ezequiel Cwirkaluk y agregando varios emojies de risas.

Pero la cosa no quedó ahí, ya que Suárez redobló la apuesta. “POR FAVOR. Le voy a decir a Rufi que te lo enseñe este finde”, insistió la actriz haciendo referencia a la hija de ambos. Y el actor agregó: “Ya me lo mostró recién. Pero lo quiero hacer con el Polaco... y yo disfrazado de vos”. Entonces, sin perder tiempo, la China arrobó al cantante para sugerir que el challenge se hiciera durante la presentación que éste hizo en la Trastienda el pasado 21 de diciembre. Sin embargo, la propuesta no prosperó.

“Mmmmm...¿lo hablamos después? Ahora me da cosa arrugar. Pero vestido como el Polaco sería. Pero lo hablamos después. Hay que ver si puedo estar. Ya las caritas sonrientes son menos, jajaja”, contestó Cabré, esta vez con solo dos emojies para demostrar que no estaba convencido de dar semejante paso.

Del mismo modo, la China empezó a relacionarse mejor con Vicuña. Después de su dura separación y luego del escándalo por el wandagate, se los vio muy distanciados a pesar de tener dos hijos en común.

Sin embargo, estas peleas parecen haber quedado atrás. El sábado pasado, en Nochebuena, compartieron la cena navideña junto a sus hijos y en paz.

La China Suárez ignoró a la prensa al salir de cantar junto a el Polaco (Foto: Captura El Trece)

En esta oportunidad, Eugenia fue a cantar con el Polaco el tema que hicieron juntos, y la acompañó su novio Rusherking. Al salir del lugar, la pareja fue interceptada por la prensa, en especial por el notero de Socios del espectáculo, quien fue ignorado completamente por los dos. Sin siquiera mirarlo a los ojos, la actriz posó junto a sus fans y Rusher se subió al auto para conducir mientras la China se sentaba a su lado. El periodista de El Trece le aclaró: “No nos conocemos, nunca te hice una nota”, explicándole que no tenía nada en contra de ella ni ella lo conocía a él. Y le pidió amablemente: “¿Cómo estás? ¿Podemos hablar dos minutitos?” Pero ambos se mantuvieron inmutables y sin decir ni una palabra ni bajar la ventanilla del auto, partieron del lugar.

El que sí fue muy amable fue el Polaco, quien contó detalles del evento. “Cantamos con la China, vino con Rusher, un maestro, la pasamos genial. Es buena onda él, me cae perfecto, es una pareja de diez”, opinó el cantante.

