Facundo Pieres, cada vez más cerca de Zaira Nara: el guiño virtual que fue descubierto

Facundo Pieres y Zaira Nara

A fines de septiembre pasado, Zaira Nara había anunciado el fin de su historia de amor con Jakob von Plessen, padre de sus dos hijos Malaika y Viggo. Y es desde aquel momento en que el nombre del polista Facundo Pieres comenzó a ser relacionado con el de la hermana de Wanda Nara, encendiendo diversos rumores de romance entre ellos.

En Socios del Espectáculo (El Trece) y en LAM (América) aseguraron que la modelo y el deportista habrían tenido encuentros íntimos e iniciado un romance, una situación que también habría distanciado a Zaira de su amiga Paula Chaves por iniciar un vínculo con su ex novio. Y cuando las versiones de romance parecían quedar a un lado, un reciente guiño virtual de Pieres para con Nara volvió a encender las alarmas.

“Miren quién empezó a seguir a Zaira”, escribió la panelista e instagrammer Juariu en una historia de Instagram, para mostrar que Facundo sumó a su reducida lista de “seguidos” a la hermana de Wanda Nara. “Ella a él aún no lo sigue”, agregó Vicky Braier en una historia siguiente. Por el momento, el seguimiento no es correspondido.

Las Instagram Stories con las que Juariu demostró que Facundo Pieres comenzó a seguir a Zaira Nara, pero que ella aun no lo hace

“Después de ocho inolvidables años compartidos, decidimos separarnos y darle otra forma a esta familia, manteniendo la amistad y el amor por nuestros hijos que nos unirán para siempre. Espero sepan entender y respetar este momento familiar. Gracias”, expresó Zaira en septiembre pasado en un comunicado que publicó en sus redes sociales para anunciar la separación de Jakob Von Plessen.

Los rumores de crisis en la pareja se remontan desde que estalló el “Wandagate”, el escándalo por el que Wanda Nara había señalado a La China Suárez como tercera en discordia en su matrimonio con Mauro Icardi. En ese entonces, había trascendido que Jakob fue quien encubrió al jugador para que pudiera concretar un encuentro con la actriz, mientras las hermanas Nara disfrutaban de La Semana de la Moda en Milán.

A partir de la ruptura, comenzaron fuertes rumores que vinculaban a Zaira con Facundo Pieres, un polista que tuvo un noviazgo con Paula Chaves. Luego de su separación, la conductora conoció al productor Pedro Alfonso, se casaron y formaron una familia numerosa con tres hijos: Olivia, Baltazar y Filipa.

En medio de este contexto, en el ciclo Socios del espectáculo (El Trece) fueron a buscar a Facundo, quien estaba participando en un partido de polo junto a Ellerstina. Cuando el cronista le consultó sobre Zaira, el polista le respondió: “No voy a hablar… Yo estoy bien, tranquilo”. Dueño de un perfil bajo, el deportista no quiso dar detalles sobre su presente sentimental y volvió a repetir: “Estoy tranquilo”.

Facundo Pieres Habló Por Primera Vez Sobre Su Relación Con Zaira Nara

Acerca de la supuesta pelea que se originó entre Chaves y la menor de las Nara por la cercanía de esta última con Pieres, quien casualmente fue pareja de Paula hace varios años, opinó María del Cerro, quien es amiga de las dos. “Se dicen muchas cosas y muchas veces uno no sale a hablar porque hay conflictos que no tienen que ver conmigo y muchas veces se tergiversan un montón de cosas que no son así. Así que aprovecho para decir que no, está todo más que bien, como siempre, y los conflictos de otros no tienen que ver conmigo. Yo siempre quedo como en el medio de un montón de cosas, son temas de las otras personas”, comenzó expresando en diálogo con un notero de Intrusos (América).

“Estoy harta de que me pregunten por eso. Está todo bien con todos”, cerró del Cerro. Justo en ese momento, apareció en su “rescate” su colega Agustín Sierra, quien se sumó a la entrevista. “¿Qué está pasando con María?”, preguntó entre risas. De todas formas, ella siguió explicando: “Está todo bien, posta. No me gusta tener conflictos con nadie, si hay algo que me pasa cuando tengo un problema con alguien, es angustiarme. Está todo re bien”.

