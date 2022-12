La mamá de Juliana criticó a la participante de Gran Hermano 2022 luego de su escandalosa expulsión

La madre de Juliana criticó a la participante de GH

En el reality Gran Hermano 2022 (Telefe) se vivió una gala muy emocionante este lunes por la noche. Dentro de la casa anunciaron que Juliana Díaz quedó expulsada por no respetar la regla de dar información del afuera. Incluso, la joven debió irse de inmediato y no le dieron tiempo de armar su valija.

“No te puedo creer, no puedo creer que esté pasando esto, hermano”, fueron las primeras palabras de Maxi Giudici al enterarse de la salida de su novia. La crisis de llanto continuaba y recibió la contención de Thiago Medina, Nacho Castañares y Marcos Ginocchio, quienes le recordaban que él no tenía nada que ver, que lo había hecho todo por ella. Más allá de estos comentarios Maxi ratificó sus ganas de irse: “Me quiero ir a la bosta”.

Mientras los hermanitos seguían en shock y muy tristes tras la sorpresiva expulsión de Tini, se sorprendieron gratamente con el reingreso de Daniela Celis. En el repechaje, fue la participante más elegida por el público y obtuvo un 40,98% de los votos positivos. Más tarde, también regresaron Agustín Guardis y Lucila La Tora Villar.

Tras la escandalosa eliminación, su mamá Alejandra habló del reingreso de la joven de Venado Tuerto a la casa en una entrevista con A la Barbarossa (Telefe): “Ella no esperaba entrar, fue muy de golpe. Incluso cuando entró dijo: ‘Uy, no traje puchos’, porque no pensaba entrar. Ella sentía que Maxi era el único que quería que ella entrara”.

Durante la charla, Robertito Funes Ugarte, quien está reemplazando a Georgina Barbarossa en la conducción del ciclo de Telefe, le preguntó: “¿Creés que estaba buscando la expulsión?”. Alejandra le contestó: “No, no, no, ella entró muy rápido, le ganó la sorpresa, la adrenalina”.

Luego, agregó: “Cuando ella charlaba con los chicos te dabas cuenta de que hablaba como si estuviera en el living de la casa, aunque sabía que no podía contar”. El panelista Gastón Trezeguet le dijo: “Pero todo el fin de semana Gran Hermano la advirtió tanto adentro del confesionario como afuera. Sin embargo, ella siguió tirando información”.

Con total sinceridad, Alejandra admitió lo que pensaba del comportamiento de Tini: “Es lo que hablamos el otro día, que ella no lo contaba con maldad... afuera no mostraban que le llamaban la atención y yo pensaba ‘esta boluda no se da cuenta y charla y charla’”. Además, expresó: “Yo la quería matar. Me daba cuenta de que no caía en la cuenta. Juliana es así cómo la ves, cero maldad, y también media pelotuda para algunas cosas”.

Estos dichos sorprendieron a todo el equipo de A la Barbarossa. Al darse cuenta de que había sido un poco dura, la señora intentó dejar bien parada a Juliana: “Ella es súper inteligente, siempre laburó, es brillante para su trabajo, pero acá me parece que le ganaron las emociones”.

Por último, señaló: “Ella entró muy de golpe, no lo esperaba. Si bien en su cabeza tenía planeada una estrategia de juego que estaba muy buena, porque eso de que entró y era la mejor amiga de Coti no... Ella entró a llevarse bien con todo el mundo y hacer su juego adentro del confesionario pero después la desbordó todo esto y ya está”.

