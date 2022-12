EN VIVO: Juliana fue expulsada y se define qué exparticipantes regresan a Gran Hermano 2022

“He detectado distintas situaciones en donde Juliana desobedeció la norma de no revelar información desde el exterior. Luego de muchas advertencias, siguió quebrantando el reglamento y hasta confesó en una charla con Maxi que durante sus días afuera envió gente a gritar diversos mensajes”, comenzó diciendo el Gran Hermano a la hora de comunicar la decisión a la casa.

“Tras analizar estas situaciones mi decisión fue que Juliana no pudiera nominar y quedara automáticamente en placa. No obstante, durante todo el fin de semana, antes y posterior a la Navidad, Juliana siguió desacatando esta regla. Incluso, luego de que fuera convocada al confesionario, más de una vez. Para explicarle sobre la gravedad de su conducta. Por lo tanto resolví dejar sin efecto mi sanción inicial. Y ahora sí voy a comunicar la sanción definitiva: Juliana, he decidido tu expulsión de la casa. Te voy a pedir que te despedidas de tus compañeros y que cumplas ahora mismo con esta medida”, dijo la voz y le pidió a la participante que abandone inmediatamente la casa, mientras Maxi se agarraba la cabeza y Tini ponía cara de incredulidad.