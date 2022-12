Agresión, enojos y hasta un brindis con los vecinos: las otras expulsiones en la historia de Gran Hermano

La salida de Juliana de la casa de Gran Hermano luego de su expulsión

A menos de 10 días de haber sido elegida por sus compañeros para volver a Gran Hermano, 2022 Juliana Díaz fue expulsada por la producción y debió abandonar la casa más famosa del país. En la histórica gala del lunes, en la que además se produjeron tres reingresos que derivaron en mil reacciones, la oriunda de Venado Tuerto fue invitada a retirarse sin darle tiempo siquiera a armar la valija.

El conductor Santiago del Moro hizo reiteradas menciones al enojo de Gran Hermano por el incumplimiento de la participante de una de las normas básicas del reality: no brindar información del afuera, algo que Tini hizo en más de una oportunidad. Lo concreto es que Juliana dejó la casa y recién en la noche del martes tendrá la oportunidad de dar su versión ante el conductor y el panel de especialistas. Su salida revolucionó el ambiente, planteó un nuevo escenario de estrategias y trajo el recuerdo de otras expulsiones en la historia del reality en Argentina.

La primera ocurrió en la edición 2015, la octava del juego y la primera que se emitió por América. Por entonces, la casa se mudó de la localidad de Martínez, en San Isidro al barrio porteño de Palermo. Todo sucedió después de una fiesta, cuando Brian Lanzelotta, en medio de una de las tantas discusiones verbales con su pareja de entonces, Marian Farjat, y bajo los efectos del alcohol, la agredió físicamente. A continuación, abrió la puerta de la casa y salió por voluntad propia. Desde la producción lo instaron a entrar, pero el hecho fue de tal magnitud que en una gala fuera de cronograma el conductor Jorge Rial ingresó en persona a la casa con el sobre que contenía la decisión.

Un rato antes de informarla, el conductor le mostró las imágenes a Brian, que no daba crédito a lo que había ocurrido”. ¿Vos me estás diciendo que le pegué? No puedo entender cómo hice algo así. Si me decís que hice eso, ya me tengo que ir. Juro que no lo registro, no lo puedo creer. Me siento un sorete, mi viejo era un sorete y yo me siento igual que él”, afirmó, desencajado.

La expulsión de Brian Lanzelotta de Gran Hermano 2015

El joven de La Tablada siguió con su autocrítica “Este Brian no me gusta, no le gusta a nadie, ni a mi vieja, ni a mis hermanos. No quiero estar así, prefiero cortar por lo sano y no hacer más cagadas, hace dos meses que no soy el mismo. Me duele tener que irme así”, explicó ante el conductor. El cantante se los comunicó a los hermanitos, que lo tomaron con sorpresa y Marian comenzara a llorar. “¿Qué puedo hacer resolver esto? Me siento culpable”, le dijo ella abrazada al joven y dirigiéndose a Rial. Pero ya era demasiado tarde.

Al año siguiente, el reality siguió en la pantalla de América, otra vez con la conducción de Jorge Rial y la situación volvió a repetirse, aunque por partida doble y con una metodología diferente. El primer hecho ocurrió en junio, y tuvo nuevamente como protagonista a Marian Farjat. La joven participó también de esta edición, y volvió a hacer historia cuando junto a Dante Sendyk se subieron a la cascada artificial que estaba junto a la pileta, atravesaron la medianera y cruzaron a una propiedad contigua.

Las imágenes se vieron en la transmisión en vivo, hasta que se cortó la señal. Otra vez Rial entró a la casa para contarle a los hermanitos en persona la decisión que había tomado Gran Hermano. Previamente, les mostró un video grabado desde la casa de al lado en donde se los veía compartiendo unos tragos con los vecinos. Incluso Marian hasta posó para una foto que circuló en conversaciones de WhatsApp

La expulsión de Dante y Marian de Gran Hermano 2016

“Ante la violación extrema del reglamento de Gran Hermano donde dos participantes dejaron la casa poniendo en riesgo no sólo su continuidad sino también su integridad física. Gran Hermano decide la inmediata expulsión de Marian y Dante”, decía la letra fría y contundente del comunicado que leyó el conductor. A continuación, los invitó a retirarse sin armar al valija y sin despedirse de nadie.

Esa misma edición contó con otro abandono, pero esta vez más pacífico. Una noche, cansada de los gritos y las discusiones de la casa, Azul Carrizo dejó el reality sin avisar. Fue a su habitación y caminó hacia la puerta no sin antes comentarle algo a un participante, que no terminaba de comprender. Nadie reparó su ausencia hasta que bajó la espuma de la pelea y empezaron a buscarla, sin saber si estaba escondida o había abandonado la casa.

A la madrugada, Jorge Rial lo confirmó desde su cuenta de Twitter. “Tranquilos Azul está bien. Decidió dejar la casa. Está con la producción. En las próximas horas ella contará por qué tomó la decisión”, escribió el conductor. Después de tres días de aislamiento, la participante se presentó a la gala, explicó que se había sentido discriminada y que había huido saltando la pared al igual que Marian y Dante. Luego, fue expulsada por decisión de la producción.

Azul Carrizo de GH 2016

“No estoy acostumbrada a estar en un ambiente donde hay tanta violencia, tanta pelea. Los chicos piensan que soy boluda y no me doy cuenta de las cosas pero me estuvieron bardeando todo el día, pensando que no me daba cuenta de las cosas. La verdad que no me gustó nada. Me hubiera gustado que si alguien me tiene que decir algo que me lo diga de frente, todo el día me estuvieron molestando”, comenzó con su discurso la joven.

“Esto es un juego y dentro de este juego se dan este tipo de cosas y no van conmigo”, dijo la mujer, que entonces tenía 31 años y había ingresado adjudicándose 22, una mentira que se supo cuando reingresó una participante. En su huida, no se percató de un pequeño inconveniente: no tenía dinero ni la tarjeta SUBE, por lo que se tomó un taxi hasta la casa de su hermano. Fue él quien la convenció de regresar al estudio, donde la producción la aisló hasta que contó su verdad al aire. Con Juliana, se fue la quinta tarjeta roja en la historia de Gran Hermano. ¿Habrá tiempo para una más?

