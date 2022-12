El calvario de Marixa Balli: hace cuatro años que pelea por recuperar el cuerpo de su hermano fallecido en un accidente vial

El calvario de Marixa Balli

El hermano de Marixa Balli murió el 13 de octubre de 2018, víctima de un accidente de tránsito. Luis Alberto Caballi tenía 60 años cuando fue atropellado por una moto al cruzar la intersección de las avenidas Corrientes y Ángel Gallardo.

Ya pasaron cuatro años de esta tragedia y la empresaria todavía no recuperó el cuerpo de su hermano. Este lunes, en el ciclo LAM (América TV), la panelista dio detalles del calvario familiar cuando estaban debatiendo sobre la lentitud de la justicia, mientras entrevistaban a Matías Bagnato, quien sufrió el asesinato de toda su familia, en el caso conocido como La masacre de Flores.

“Yo con todo lo que hice, todavía sigo esperando que me entreguen el cuerpo de mi hermano”, aseguró la bailarina sobre la burocracia en la justicia y sorprendió a todas sus compañeros de trabajo. “Ahora me dijeron que hay tantas muertes que me lo van a entregar el 16 de marzo, se cumplieron 4 años el 13 de octubre”, agregó.

“Primero (me dijeron) que se olvidó el juez, había pasado un año, nos agarró la cuarentena, nos volvieron loca, nos pidieron que mandemos por mail el pedido, después decían que no se recibió. Pasó otro año más, cuando se podía entregar papeles nos exigieron que lo lleve firmado por un juez y tenés que volver al juzgado como si el juez te diera pelota”, señaló con angustia sobre su lucha por poder enterrar a su querido hermano.

El posteo de Marixa Balli

Cuando se cumplió un nuevo aniversario de su fallecimiento, Marixa realizó un posteo para reclamar justicia: “Hoy 13 de diciembre se cumplen 4 años y 2 meses que Juan Manuel Castan asesinó a mi hermano. Solo voy a decir que Juan Manuel Castan siempre será el asesino de mi hermano, quien le quitó la vida en un segundo. Espero en marzo poder darte una cristiana sepultura ,te amamos. Descansa en Paz”.

Para la empresaria fue muy doloroso realizar el duelo por esta tragedia y durante un tiempo decidió tomar distancia de los medios y se dedicó al cuidado de su madre y a pedir justicia. Un móvil de Implacables se presentó en uno de los locales de zapatos de Marixa, quien, sorprendida por la visita del movilero, habló por primera vez del tema en un medio de comunicación. “Voy a cumplir casi un año de un silencio absoluto, necesito recuperarme y estar óptima para hablar. Es muy duro, muy difícil, hay un antes y un después, un dolor muy profundo”, señaló la mujer en septiembre de 2019.

“Fueron momentos muy duros, en el momento que me siente a hablar quiero hacerlo con propiedad porque tengo calentura y bronca”, añadió la bailarina. Además, señaló que “hay un antes y un después de esta situación” y aunque no dio detalles de causa, sostuvo que trata de sobrellevar la situación “de la mejor manera”.

“Necesitaba estar fuera de la televisión, mi mejor terapeuta soy yo, me autoanalizo y trato de conducirme de la mejor manera y respetar a los medios. Si me hubiese acelerado de calentura en sentarme en un programa, me hubiera desbocado, hubiera sido muy dura con quien yo considero que es el asesino de mi hermano”, cerró Balli.

