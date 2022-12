Nazarena Vélez y Marixa Balli revivieron una pelea retro que tuvieron por Hernán Caire: “Me quedó atragantado”

Nazarena Vélez y Marixa Balli revivieron una pelea retro entre ellas

A propósito del escándalo entre L-Gante y Antonela Pane, en LAM se debatía al respecto y en paralelo surgió una discusión retro entre Nazarena Vélez y Marixa Balli, reciente incorporación al panel del programa de chimentos que conduce Ángel de Brito.

“Ustedes se la pasaron matándose con medio mundo y ahora ven todo positivo, de repente, todo color de rosa”, apuntó de Brito en cuanto al tono conciliador que ambas quisieron ponerle a esa mediática puja. “Pero nuestras peleas eran en serio, por favor. Eran en serio, eran grosas”, dijo Balli. “Nosotras nos agarramos fuerte, también”, acotó Naza. “¿Ustedes se pelearon? ¿Ahora me lo vení a decir?”, se sorprendió Ángel. “Seehhh”, confirmó la mamá de Barbie Vélez.

“Las pioneras de las peleas yo creo que fuimos (Mónica) Ayos, Nazarena y yo. Lo que pasa es que no estaba LAM. Era otra etapa, donde tampoco estaban las redes sociales. Una movida diferente”, puso en contexto quien cantó “La Cachaca”. “¿En que momento historico discutieron ustedes?”, quiso saber el conductor. “En el 90 y pico”, le recordó Balli. “Unas cuántas nos peleamos nosotras”, sumó Naza. “Sí, varias veces nos hemos agarrado”, confirmó Marixa.

“¿Se odian?”, preguntó, ponzoñosa, Yanina Latorre. “¡No!”, desmintió Vélez, pero agregó data sobre el desencadenante de la pelea: “La primera fue la de (Hernán) Caire, que ella salió a defenderlo”. Por aquel momento, el surgido en Jugate Conmigo era pareja de Naza y compañero en la conducción de Pasión de Sábado de Marixa. “Vos estabas laburando con él, vos estabas haciendo la conducción... Y ahí hubo algo....”, sumó Nazarena entre risas. Balli negaba, pero se terminó riendo también.

Nazarena Vélez

“Éramos buenos compañeros. Fueron muchos años de estar ahí y nada... Buenos compañeros”, despejó aunque sembró la duda. “¿Pero yo te dije algo?”, quiso recordar Marixa y Nazarena la lapidó: “¡Fuiste una conchuda!”. “¿Fui una conchuda? Bueno, en una época era muy conchuda. Ahora ya estoy más grande, pienso varias veces antes de decir las cosas...”, se rió Balli.

“Amo a Nazarena. Porque aparte la odia, no se olvidó de nada”, insistió Latorre con el picante. “No la odio, te juro que no la odio. Estoy colarada porque me acuerdo y me caliento. Sé que lo defendió, nada más”, se rió Vélez. “A lo mejor lo defendí porque estábamos ahí todo el tiempo, éramos compañeros. de muchos años. Claro que lo defendí”, dijo Marixa, quien además insistió en que se peleó con Nazarena en distintas situaciones. “Nos peleamos en Carlos Paz, en un viaje que tuvimos, en el que nos gritamos muy fuerte. Tuvimos una situación adelante de todos en un avión”, enumeró. “Yo te juro que no me lo acuerdo. Pero sí, me lo dijiste varias veces, ¿yo estaba sacada?”, le preguntó Naza y Balli asintió.

“Pasaron cosas, pasaron cosas. Hay cosas que ya no se cuentan, que caducaron. Aparte Nazarena ya no se acuerda. Hay que dejarlo así”, dijo Marixa como para conciliar. “Estábamos sentadas separadas. Ninguna se paró, fue de asiento a asiento”, contó como detalle. “Re conventilleras”, describió Naza entre risas.

Marixa Balli

“No me acuerdo que me dijo, hay cosas que ya quedan como anécdotas, quedan divertidas después de tantos años de hacer teatro, de haber convivido con mucha gente. En esa época, al no haber redes sociales, las peleas tenían otro nivel”, insistó Marixa con lo del “olvido”. En la misma línea, Naza puso paños fríos. “Me cae muy bien Marixa, yo hace rato que me olvidé de las cosas que no son relevantes que no me dolieron de verdad”, dijo.

Sin embargo, admitió que durante todo este tiempo “a mi me quedó lo de Caire. Eso sí lo sentí como algo que no estuvo bueno. Eso me quedó atragantado. Pero ella es copada laburando, es muy profesional”. “Después no tuvimos grandes problemas, quedó ahí”, cerró Marixa.

