Mauro Icardi se metió en una transmisión en vivo de Wanda Nara y le dejó polémicos comentarios

Mauro Icardi se metió en un vivo de Wanda Nara y dejó polémicos comentarios (Instagram)

Desde que Wanda Nara confirmó hace unos meses su separación de Mauro Icardi, la relación entre ellos dio tantos giros y sumó capítulos de los más variados. Discusiones públicos, viajes, intentos de reconciliación, aviones, firma de divorcio, reencuentros, escraches en redes: la empresaria y el jugador no tienen miramientos a la hora de salir fortalecidos de esa guerra mediática que parece no tener fin.

Y el panorama empeoró cuando Icardi voló con los cinco chicos a Argentina para que puedan celebrar el cumpleaños de Wanda junto a ella y a los pocos días, la rubia fue vista a los besos en un auto con L-Gante mientras el futbolista estaba con sus hijas en la casa familiar. Pero es que, como ella se esfuerza por explicar, están separados desde septiembre y ella es libre de volver a hacer su vida o de tener amigos sin darle explicaciones.

Algunos de los mensajes de Mauro le dejó a Wanda

Este viernes la novela sumó un nuevo capítulo cuando la influencer realizó un vivo en Instagram y el jugador del Galatasaray le dejó picantes mensaje en tono de provocación. Wanda, que estuvo recientemente en la final del Mundial de Qatar junto a sus hijos varones, Valentino, Constantino y Benedicto, voló a la Argentina para un evento de su marca de cosméticos en un shopping y para pasar las fiestas con su familia. Desde su casa en Buenos Aires, habló con sus seguidores a través de una transmisión en vivo de Instagram e inevitablemente, sus seguidores quisieron saber sobre su situación sentimental.

Así fue que la mediática hizo mención a su vínculo con L-Gante. “Yo no le hice nada a nadie porque no estoy con nadie. Tengo amigos y si ellos están solteros, separados o en conflicto, no sé cuál es la situación... O mejor dicho, sí la sé, pero no tengo una relación”, dijo sobre su presente junto al cantante.

Los comentarios de Mauro Icardi (Instagram)

“Y si algún día tenga una relación con alguien, seguramente no va a ser con alguien que esté en esas condiciones”, dijo al referirse a los rumores de infidelidad de parte de L-Gante hacia su ex, Tamara Báez y la acusación de que ellos estuvieron juntos mientras el músico y la madre de su hija se estaban intentando reconciliar. Luego, volvió a aclarar que se encuentra soltera: “Yo no estoy en pareja, estoy sola. No cambié a nadie por nadie. Yo me separé y punto”.

Atento a sus palabras y en una total intromisión, Icardi seguía al detalle cada cosa que decía su ex y comenzó a dejar picantes comentarios. “No te hagas la boluda”, le escribió cuando ella contaba que estaba soltera. Y como si se tratase de un seguidor más, mientras la gente lo arengaba para que deje más mensajes en ese tono, siguió: “Muy ex, pero me volvés loco a videollamadas”.

Minutos después le escribió a la madre de sus hijas, Francesca e Isabella: “Contá para qué me llamaste hace tres días por videollamada”. Y como si sus dedos cobraran vida, tipeó: “Sos la tóxica número uno, ¿o no?”, y mencionó a Kennys Palacios, estilista e íntimo amigo de la empresaria, quien siempre está a su lado y es su confidente.

Los comentarios de Mauro Icardi (Instagram)

Los comentarios de Mauro Icardi (Instagram)

“Dejá de aclarar tanto que oscurece”, dijo al finalizar y festejó que falta poco para que vuelvan a Turquía, aunque se desconocen los planes de Wanda y aún no se sabe dónde finalmente va a fijar su residencia para poder compartir tiempo con sus cinco hijos ya que sus padres viven uno en Estambul y Maxi López, que pronto volverá a ser padre, en Inglaterra por sus compromisos laborales.

Mientras tanto, ella se muestra cariñosa con el cantante de música 420 en la noche porteña, acompañándolo a cumplir con sus compromisos por los boliches y en eventos privados, y aunque se los ve a los besos y se dedican tiernas palabras en público, todavía ninguno de los dos se animó a rotular la relación. Seguramente, muy pronto, haya novedades.

