Wanda Nara y L-Gante ya no se esconden: la reacción de Mauro Icardi

Ana Rosenfeld contó cuál fue la reacción de Mauro Icardi cuando se enteró que Wanda y L-Gante cenaban a solas

“Se confirma el romance de Wanda Nara y L-Gante”, expresó Rodrigo Lussich en Socios del espectáculo. Es que las imágenes eran certeras: la flamante pareja conformada por la empresaria y el cantante de la cumbia 420 dieron rienda suelta a su amor tras salir de un restaurante juntos y se besaron apasionadamente en un auto. Y si bien no blanquearon el romance, con este gesto queda más que claro que ya no son solo amigos.

Wanda Nara festejó su cumpleaños: la postura de Mauro Icardi y la ausencia de L-Gante La empresaria celebró sus 36 años en un exclusivo bar de Recoleta pero no se dejó ver ni con el jugador ni con el cantante VER NOTA

El interrogante entonces se centra en Mauro Icardi, quien había viajado con sus hijos hacia Argentina para pasar el cumpleaños de Wanda en familia y para recomponer la pareja. Algo que al parecer, no está sucediendo porque no solo la mediática insiste en declarar que está separada sino que sus acciones también así lo demuestran.

Con la excusa de su cumpleaños, Intrusos habló con Ana Rosenfeld, íntima amiga y abogada de Wanda. “Ella está invitada, por supuesto. Tiene algunas cosas personales que resolver”, dijo en el móvil cómplice para justificar la ausencia y esquivar el tema. Fue Marina Calabró, quien estaba a su lado y también cumplía años, quien irónica tomó la palabra: “Voy a hacer un resumen, sé lo que sabemos todos, que cuando Icardi se enteró que Wanda estaba cenando con L-Gante en la costanera no le gustó nada y habría habido una mediación” y señalando a Rosenfeld, agregó: “Pero de eso no sé mucho porque recién llegué y no pude hablar con Ana, no lo pude chequear con la mediadora oficial pero entiendo que fue telefónica”.

Ya no se esconden: el video del primer beso de Wanda Nara y L-Gante La empresaria y el músico afianzan su relación y no ocultan su amor VER NOTA

Asintiendo, la abogada contó: “Anoche, a las 12 y un minuto recibí un mensaje y me dije ‘Mauro se acordó de mi cumple’, pero no, decía ´Ana, ocupate´”. Guido Zaffora, desde el piso, acotó que “mientras ellos cenaban en su primera cena a solas, sin ninguna persona alrededor, le llegó esa foto a Mauro que estaba en Santa Bárbara -en la casa familiar- cuidando a los chicos y la llamó a Wanda y le empezó a pedir cosas que antes no le había pedido por el tema de la separación. El miedo era que se apareciese en el restaurante, antes Icardi quería operativo reconciliación, ahora está todo mal. Le dijo: ´¿qué hacés ahí, mientras tus hijos están acá?¨”.

El beso de Wanda Nara y L-gante que confirma el romance

“¿Ana, en qué sentido tuviste que intervenir vos?”, le preguntaron. “En nada, mandándoles un beso a los dos. A Mauro por un lado, a Wanda por el otro, diciéndoles gracias por tenerme en cuenta el día de mi cumple, por quererme tanto y por pedirme ayuda”, dijo risueña sobre el permanente conflicto entre el matrimonio.

L-Gante no asistió al cumpleaños de Wanda Nara, pero le dedicó un comprometido mensaje en sus redes El cantante de cumbia 420 finalmente le dedicó un posteo a la expareja de Mauro Icardi por sus 36 años VER NOTA

Acto seguido, la letrada quiso aclarar qué sucedió cuando Wanda y Mauro viajaron para intentar recomponer las cosas. “Hice un posteo sobre todo lo que se venía diciendo. Ir a Maldivas no implica una reconciliación, implica buscar un lugar lindo, solos, alejados del mundo, de los negocios para ver si podés recuperar una pareja. Si no funciona, no funciona en Maldivas tampoco”, explicó.

“Ana, hay algo que en algún punto preocupa. Está tan clara la separación para Wanda, que se muestra como una mujer sola y sale a cenar con una persona, ¿qué pasa por la cabeza de Icardi para no entender esto y hasta qué punto se puede llegar, porque esto ya es una obsesión?”, quiso saber Nancy Duré desde el estudio. La respuesta de Rosenfeld fue contundente: “No estoy en la cabeza de Mauro, hablo con él todos los días, entiendo y siento lo que él siente pero también entiendo lo que dice Wanda, así que ya es un tema de respetar decisiones y hoy por hoy están los dos con decisiones distintas. El comunicado oficial sigue estando vigente, no hay ninguna comunicación distinta. Están separados”.

Seguir leyendo: