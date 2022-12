Wanda Nara volvió a hablar de su relación con L-Gante: “No tengo nada que blanquear”

Wanda hablo de su relacion con L-Gante: "No tengo nada que blanquear porque somos amigos" (Foto: Captura América)

Entre las idas y vueltas en la relación entre Wanda Nara y L-Gante, es el músico quien más esfuerzo pone en mostrarse junto a la mediática, sin lograr que ella de un paso más adelante.

Las mejores fotos de la semana: el yate de Oriana Sabatini, el amor de Wanda y L-Gante, la clase de Victoria Beckham Además, Lali se luce también jugando al fútbol y Soledad Fandiño disfruta del sol en Miami. Todo lo que sucedió en el espectáculo, registrado en imágenes imperdibles VER NOTA

En la tarde del viernes, a un día de la Nochebuena, la empresaria fue a recorrer su local de cosméticos en el Shopping Abasto, de la Ciudad de Buenos Aires. Allí la esperaban cientos de fans que querían sacarse una selfie con su ídola, además de ver en vivo y en directo a la exesposa de Mauro Icardi.

Recién llegada de Qatar, a donde fue a ver la final de la Copa del Mundo, junto a sus hijos mayores, Valentino, Constantino y Benedicto, la rubia se detuvo a hablar con los móviles que estaban apostados en el lugar.

L-Gante habló de Anto Pane, la influencer que le dio un beso en un boliche: “Farandulera y mentirosa” El músico dio la cara frente a los rumores de romance con la influencer que el pasado martes hizo topless en los festejos por el Mundial VER NOTA

“Estoy muy contenta y muy feliz de venir un día antes de la Navidad, llegue recién de Qatar y estoy todavía sin voz de tanto gritar y alentar a la Selección”, comenzó justificándose Wanda frente a los periodistas, a los que previamente les había anticipado que no iba a hablar de su vida privada.

Sin embargo, la empresaria contó que va a pasar Año Nuevo en Uruguay, aunque sin L-Gante. “Voy a pasar el 31 de diciembre con mi familia, con mi mamá, mi papá, mis hijos y mi hermana en Punta del Este. Nadie más”, respondió tajante. Y agregó: “Dije con mi familia, y Elián es un amigo”, destacó.

Con un sorpresivo mensaje, L-Gante reavivó los rumores de romance con Wanda Nara En los últimos días, el artista fue relacionado con una influencer que bailó con el en un reconocido boliche, sin embargo, el cantante dejó en claro que la empresaria sería la mujer que elige en este momento de su vida VER NOTA

Acto seguido, la exjurado de La Máscara insitió en que no tiene nada que blanquear con el músico porque es solo un amigo. “No hay nada que blanquear”, mencionó por segunda vez. Pero cuando uno de los periodistas le recordó que ella en sus historias de Instagram había mencionado a la tarde que iba al dentista en familia, y que Elián también lo había hecho, se quedó muda y cambió de tema.

Wanda Nara fue al dentista con sus hijos y luego se encontró con sus fans en un shopping (Foto: Instagram)

En la noche del jueves Wanda fue con sus hijas al recital de Tini, en donde también estuvo Rodrigo De Paul como invitado especial. El futbolista, además de acompañar a su novia, también subió al escenario a cantar junto a ella el Himno Nacional Argentino y de ese modo recibió el afecto y el agradecimiento del público, luego de conseguir la Copa del Mundo en el Mundial Qatar 2022.

Después, la mediática fue a divertirse al boliche Tequila y allí se encontró con Camila Homs, la expareja de De Paul. Juntas y alegres, se sacaron una selfie que ambas repostearon en sus redes sociales.

Entonces, al respecto, el notero de A la tarde, el ciclo de América, le consultó a Wanda si ella era “team Tini” o “team Camila”. “Yo tengo buena onda con todos en el ambiente y aunque a mucha gente no la conozco personalmente cuando me escriben está todo bien, no soy de ningún team, ni Camila ni Tini, con las dos tengo buena onda”, confesó. Y agregó: “Son todos amigos: Rodrigo, Tini, Elián... tengo muy buena relación con todos”, dijo risueña.

Wanda Nara se encontró con Camila Homs en un boliche (Foto: Instagram)

Para finalizar, Wanda destacó que este fue un año súper positivo para ella, pese a que le pasaron muchas cosas. “Estoy feliz, volví a la televisión en Telefe y tengo contrato con una productora para el año que viene, también voy a filmar seguramente una película en febrero en el país, que se va a estrenar en vacaciones de invierno. Se trata de un proyecto para toda la familia, para todos los públicos”, reveló. Luego, la mediática también dijo que va a regresar a Turquía y que vuelve en febrero para filmar la película.

Cuando le preguntaron si era un buen momento para ella para dedicarse a la música, teniendo en cuenta que tiene un amigo cantante, en clara alusión al creador de cumbia 420, ella negó esta posibilidad. “Lo mío no es la música, no hay chances, me han ofrecido cantar un montón de veces, pero no”, afirmó.

En cuanto a su relación con Mauro Icardi, sostuvo que no iba a hablar nada. “Todo lo que me pasa lo encuentran en mis historias”, destacó.

Seguir leyendo: