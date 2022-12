Con un sorpresivo mensaje, L-Gante reavivó los rumores de romance con Wanda Nara

L-Gante le dejó un tierno mensaje a Wanda Nara por las redes sociales (Foto: Instagram)

Cuando la relación entre Wanda Nara y L-Gante parecía haberse freezado, el músico volvió a demostrar que está cerca de la mediática, o al menos que no cesa en sus intentos de formalizar con ella.

En tanto, Wanda maneja como nadie el juego mediático y si bien da pistas cada tanto de su situación sentimental, no blanquea ningún romance ni aclara nada.

Durante estos últimos días, circuló un video que se divulgó por Instagram en donde se lo veía al cantante de cumbia 420 junto a la influencer Anto Pane, en un boliche del barrio de San Telmo. Esa noche, la del lunes a la madrugada, Elián Valenzuela había ido a ver un show de El Polaco y se encontró con la joven de 26 años, que trabaja de subir videos eróticos a la plataforma Only Fans.

Al día siguiente, la influencer se presentó en los festejos que se hicieron por el triunfo de la Selección Argentina en el centro porteño. Allí, Anto, desde adentro de un auto y con medio cuerpo afuera, se subió la camiseta albiceleste que llevaba puesta y se quedó con el torso desnudo frente a la mirada y los gritos de los hinchas argentinos que se encontraban en el lugar.

No conforme con la repercusión mediática que había conseguido en las últimas horas, la joven estuvo en el piso del estudio de LAM, el ciclo que conduce Ángel De Brito, por América. En esa entrevista, Pane confesó que se había encontrado con Elián la noche anterior y que él “la había chapado delante de todo el mundo”. Más adelante, entre los varios datos que reveló, hubo uno que llamó un poco más la atención: aseguró que el Mauro Icardi le habría ofrecido dinero al músico para que se alejara de su esposa.

Con respecto, a la relación entre la empresaria y el músico, Pane también opinó contundente. “No lo noté enamorado. A ella sí, pero a él no. Me dijo que ya no estaban más, que estaba soltero”, sostuvo. Ante las insistencias de las angelitas retomó su relato. “Me dijo que ya no estaba con ella, que ella lo volvía loco y que él se sentía usado”, indicó y aclaró que la charla tuvo lugar en el boliche y también cuando se retiraron, dando a entender que habían pasado la noche juntos.

El posteo de L-Gante sobre su relación con Anto Pane (Foto: Instagram)

Al día siguiente, L-Gante se encargó de desmentirla a través de sus redes sociales. Así fue como después de varias horas de silencio, finalmente el músico dio la cara. Sobre un video de Antonela dando una nota en LAM, el papá de Jamaica posteó el siguiente mensaje: “¡Dios mío! Todos los de la noche sabemos que esa persona es farandulera y mentirosa”.

No conforme con ese descargo, el cantante siguió de manera contundente su explicación de lo que ocurrió esa noche durante el show de El Polaco. “Inventar algo conmigo fue su objetivo toda la noche”. “Agradezco por el halago de que supuestamente te hice acabar tres veces, pero yo no estuve con nadie”, añadió en referencia a los dichos de la modelo erótica sobre su performance en la cama. De esa manera, Elián Valenzuela admitió haber coincidido con la mediática en el boliche pero descartó que se hayan besado y mucho menos que se hayan ido juntos a seguir la noche en algún lugar más íntimo, como relató la joven.

L-Gante le dejó un mensaje a Wanda Nara (Foto: Instagram)

La que se mantuvo en silencio frente a estos hechos fue Wanda. Hace unas horas, distendida y relajada en su casa de Nordelta, publicó una foto suya con una taza de té en la mano sentada en una reposera con la imponente piscina de fondo. Uno de los primeros en ponerle un “like” y acto seguido en comentar la publicación fue Elián. “Mi amorrrrrr”, escribió y enseguida le dejó otro mensaje públicamente: " Tecido nomás”.

Los usuarios estallaron con comentarios de todo tipo, en especial con pedidos de que finalmente blanqueen la relación y disfruten de su amor.

