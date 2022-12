Gran Hermano 2022: la reacción de los participantes al conocerse las reglas del repechaje

Gran Hermano 2022: la reacción de los participantes por el repechaje

Como toda semana, en Gran Hermano se necesita un líder para que salve a uno de los llevados a placa. además de obtener ciertos beneficios extra. Pero sin dudas, los previstos para esta oportunidad, podrían dar un giro determinante en lo que es el futuro del ciclo, ya que tendrá incidencia directa en la resolución del repechaje, donde alguno de los eliminados reingresará.

La prueba de destreza a la que fueron invitados en esta oportunidad consistía en armar una torre a la vez que respondían preguntas que la voz de Gran Hermano les hacía. Así, como finalistas resultaron Alexis, Nacho y Marcos, quienes durante más de 20 minutos intentaban armar una torre con envases plásticos. Entre ellos, Alexis, el “Conejo”, resultó el ganador de la semana.

Julieta, Romina y Daniela, las tres nominadas de la última gala. Daniela fue la eliminada

Tras la confirmación, Santiago del Moro les informó a los participantes el contenido del sobre dorado que tuvo en sus manos casi toda la gala. “Tuvimos prueba del líder y obviamente los nuevos no participaron porque no podían ser líderes esta semana porque mañana es una gala muy especia que en el futuro va a tener un reconocimiento muy importante para los que están desde el primer día”.

Seguido a ello, les confirmó que se altera la rutina de cada miércoles de la gala de nominación, ya que en esta oportunidad se deberá votar para que un jugador eliminado regrese a la casa. Y en este caso el líder tendrá un voto doble, e incluso, en caso de producirse una igualdad entre algunos de los posibles reingresos, tendré la facultad de desempatar.

“Además, el público votará para que vuelvan otros dos ex participantes”, les aclaró el conductor a los integrantes de la casa, a la vez que confirmó que el programa tiene una fecha de finalización establecida y no depende de la cantidad de personas que se encuentren en ese momento dentro de la casa más famosa del país.

Santiago del Moro fue el encargado de revelarles todos los detalles del repechaje

Si los ánimos estaban caldeados los últimos días entre ellos, las novedades provocaron un sinfín de comentarios y reacciones, siendo Julieta, Alfa y Coti tres de los más consternados. “Esto se desvirtúa, el que se fue, se fue”, fue la primera reacción de Walter ante el resto de los jugadores. “Somos 15 personas y ahora vamos a pasar a ser 18″, continuó indignado.

“Si vuelve Martina yo me voy en serio”. fue lo primero que expresó Julieta, “además, ¿cómo tres? meteme uno en el repechaje”, sentenció. mientras Marcos se mantenía en absoluto silencio acomodado en el sillón frente al televisor. En ese instante, Alfa seguía cuestionando la decisión del ciclo, ya que ejemplificó que “si la gente se fue, es porque la echaron, listo”.

Por su parte, la estrategia de Coti es votar a alguien supuestamente odiado por el público para que vuelva a irse pronto, mientras explicó que “además Cami se la pasa diciéndome que la gente lo ve todo, y no sé qué quiere decirme con eso. Y no sabés lo que daría porque entre Juan y se pelee con Alfa. No quiero que entre Martina, ni la Tora ni Mora”, afirmó.

Además, esa última gala tuvo un condimento especial ya que tras haber sido eliminada de Gran Hermano 2022 por el 73,29 % de los votos, Daniela Celis estuvo charlando con Santiago del Moro y los analistas de su paso por la casa y, en especial, de su relación con Thiago Medina. Y es que el joven de González Catán y ella estuvieron coqueteando un mes y medio hasta concretar una historia sentimental. Pero, después de la primera noche de intimidad, sus apasionados encuentros sexuales terminaron incomodando a sus compañeros.

