El fuerte cruce entre Cristian U y Agustín de Gran Hermano: “No aprendiste muy bien”

Cristian U cruzó a Agustín de Gran Hermano

Si hay algo que no le divierte a Cristian U es que lo traten de adular sin razón. Y eso es lo que siente desde que Agustín Guardis salió eliminado de la casa de Gran Hermano 2022: que todo el tiempo el exjugador lo idolatra y lo nombra.

Sin embargo, Cristian U, que se convirtió en el 2011 en el ganador del reality por sus insólitas estrategias adentro de la casa, no quiere que lo asocien con el joven de La Plata porque no lo considera un buen jugador.

Hace unos días, en una entrevista con LAM, el ciclo de América, el ahora DJ señaló que lo que dijo Agustín sobre sus ídolos de ediciones pasadas le parece “un buen chamuyo”. “Nombró a los tres que están en el panel del debate, a Gastón Trezeguet, a Nadie Epstein y a mí. Es muy astuto”, indicó Cristian, y destacó que dorarle la píldora a quien sea que tiene al lado es lo que el joven suele hacer.

Cristian U hizo un picante comentario hacia Agustín de Gran Hermano 2022 (Foto: Captura Telefe)

Cuando le preguntaron por los desagradables comentarios que había hecho Agustín adentro del juego, Cristian dijo que hay que estar encerrado 24 horas todos los días. “Cuando no tenés los pies en la tierra pasan estas cosas. Y sin pelos en la lengua agregó: “Yo lo que noté de Agustín es que me parece que es un pibe astuto, muy hábil, pero es medio psicópata”.

Después, en La noche de los ex, del viernes a la noche, estuvo invitado Agustín al estudio de Telefe. Y en esta oportunidad, Cristian aprovechó para decirle a “Frodo” todo lo que piensa de él en su cara.

Y así fue que cuando el exparticipante comenzó a relatar que él ya sabía que a la casa iban a entrar dos personas para rivalizar con Alfa y con Julieta, Cristian U estalló. “Vos hablás siempre con el diario del lunes”, le disparó sin filtro. Pero muy astuto, Agustín le respondió: “Aprendí de vos”.

Cristian lo volvió a increpar. “Cuando alguien te descubre la estrategia mirás para el otro lado”, le dijo, enojado con la expresión del joven de mostrar indiferencia ante los comentarios negativos sobre su persona. Así que Agustín le repitió que también lo había aprendido de él.

Ya furioso, el exganador del reality fue tajante: “Se ve que no aprendiste muy bien porque tuviste una Ferrari y en una semana la convertirse en un fitito”.

Entonces, Guardis le explicó a uno de sus mayores referentes en el certamen a qué se refería. “Yo desde adentro de la casa no sabía que tenía una Ferrari, por eso quería salir y estar acá, para empaparme de información y volver a entrar. Eso fue lo que hiciste vos”, soslayó. Y continuó: “Cuando digo que aprendí eso de vos es porque vos decías que todas las semanas tratabas de anticiparte a lo que hacían los demás. Y decías ‘si no me salía, no me salía’, y no importaba, porque los demás tenían que reaccionar a lo que vos hacías”. Muy entusiasmado y apuntándole con el dedo, el líder de la frodoneta agregó: “¿Entendés? No les dabas tiempo a pensar. Por ahí no te salía esa semana, pero igual lo intentabas. En la imaginación está el tratar de hacer algo para que los demás reaccionen o no”.

Robertito Funes Ugarte intentó tomar las riendas de la situación y cuando pudo intervenir le confesó que él le daba miedo y haciendo el gesto de clavarle un cuchillo por la espalda le dijo: “Tengo miedo que si me doy vuelta...”

Entonces Agustín aprovechó para recordarle al conductor que cuando el primer día estuvo con él y con Wanda Nara, en la presentación antes de entrar a la casa, Robertito le había dicho que le parecía muy calculador. “Me lo dijiste cuando entré y la verdad es que esa es una de mis tantas facetas”, reconoció el joven de La Plata.

