Chechu Bonelli fue mamá de Amelia: “El día que pasamos a la final terminamos en la guardia”

El pasado viernes 13, mientras los argentinos festejaban el triunfo de la selección nacional frente a Croacia en la semifinal del Mundial Qatar 2022, Cecilia Chechu Bonelli comenzó con el trabajo de parto. Horas más tarde, dio a luz a Amelia, la tercera hija de su relación con el exjugador Darío Cvitanich, con quien ya tiene a Lupe y Carmela, de 9 y 6 años respectivamente. Y, una semana después, decidió compartir ese momento con un video que subió a su cuenta de Instagram.

“Nos internamos a las dos de la mañana, te estamos esperando. Así que, cuando quieras”, se le escucha decir a la modelo mientras muestra su estancia en la habitación de la clínica dónde estaba aguardando el momento del nacimiento de la pequeña. También se lo puede ver al ex jugador, acompañándola en otra cama. Y, al rato. algunos de recortes del momento en el que la beba ya estaba en sus brazos y conocía a sus hermanitas.

Junto al posteo, Chechu escribió unas tiernas palabras. “¡Welcome Amelia Cvitanich Bonelli! Pensar que tenía fecha para el primero de enero como el día en el que había nacido el nono Juan Carlos. Me acuerdo que cuando le conté a papá la fecha probable de parto me dijo: ‘Me va a sacar el protagonismo de cumple’. Sabías que también tu hermana Carmela, cuando te hablaba en la panza, te pedía que no nacieras el 20 porque ese era su día”, comenzó diciendo.

Y siguió: “Fuiste tan buena y prolija hija que elegiste vos el propio día de tu nacimiento sin opacar a los demás. El día en el que la selección nos regaló la alegría de pasar a una final del mundo ya me sentía mal físicamente, de madrugada los dolores se intensificaron y fue así que terminamos en la guardia: ‘Si en unas dos horas dilatás un poco más, te dejamos internada’, me dijo la doctora”.

Enseguida, la modelo dio más detalles. “Desde las dos de la mañana hasta las 18.50 del 14-12-22 hicimos un laburo impecable en equipo. Este año fue durísimo para mí y, sin embargo, siento que vos fuiste la encargada de traer magia y abrirme los ojos para entender que nada es perfecto y que nadie está exento de nada. Trajiste más amor a esta familia que te ama con locura”, señaló.

Y terminó su escrito mezclando sus más profundos sentimientos con una referencia al partido que el equipo capitaneado por Lionel Messi jugará este domingo contra el de Francia por la final del campeonato del mundo: “Gracias hija por todo lo que me enseñaste desde la panza y por todo lo que te queda aún por enseñarme. Arranquemos con esta aventura de a cinco. Ahora los números impares me gustan más. Y ya que estás acá, tráete la copa”.

Cabe recordar que Chechu había anunciado su embarazo a fines de junio y, semanas más tarde, abrió su corazón para contar que estaba atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida por la muerte de su papá. “Hay alguien que va asomando y se está haciendo notar. Estos últimos 3 meses fueron durísimos. Sucedieron tantas cosas”, había comenzado contando Bonelli en un posteo. Y continuó: “Hace una semana perdí a mi papá de manera repentina y tengo una tristeza que no puedo expresar con palabras. Solo contarles que estoy aprendiendo a valorar toda la fuerza interna que tengo para seguir adelante. Motivos me sobran, aunque no sea fácil. Ver a mi pancita crecer me llena de ilusión de que todo lo que viene ayudará a sanar”.

