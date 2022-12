“Muchachos, ahora nos volvimo’ a ilusionar...”: furor mundial por la canción elegida por la Selección Argentina en Qatar

Muchachos - La Mosca

Tres amigos se acercan a una cámara instalada en las afueras del estadio Monumental en la previa del partido que la Argentina disputará contra Bolivia por las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022. Estamos a 9 de septiembre de 2021 y el cotejo tiene un condimento especial, ya que es el regreso de los hinchas a las tribunas luego de las restricciones por el coronavirus. Esa noche, la selección local venció por 3 goles.

Al margen del triunfo ante 21.000 personas, un hecho destacado se había gestado. Es que uno de los que se acercó al micrófono del móvil de TyC Sports, es Fer Romero, quien afirmó tener el nuevo tema para acompañar a la selección desde las gradas. Quizás sin imaginarlo, esa letra llegaría mucho más allá.

Muchachos, el festejo de la selección argentina tras ganarle a México

Tras el duro golpe en el debut de la albiceleste, en la segunda fecha superó a México por 2-0, dando una bocanada de aire para encarar lo que se venía. Estamos a 26 de noviembre de 2022, y la forma en que se festejó en el vestuario incluyó a todos los jugadores agitando remeras, o apenas saltando, cantando esa letra que Romero había presentado poco más de un año antes.

Muchachos, en la prensa inglesa

“Es todo muy loco, son cosas que uno no espera. En su momentos se me cruzó una canción de cancha para alentar a la selección, porque siempre eran las mismas, repetitivas, la única era ‘Brasil, decime que se siente’. Así que se me ocurrió, esa canción y sin dudas todo lo que se está viviendo es demasiado regalo para tan poco”, aseguró en su momento el propio Romero en declaraciones a EnElAire Sports.

Respecto del hecho de utilizar la melodía de uno de los clásicos de La Mosca, Romero aseguró que “yo estuve en la grabación, yo aparezco en el video como un hincha, con el bombo... y son cosas que.... jugadores que yo veo de chicos, canciones que yo escucho de chico, y ahora que se me da todo esto por una canción. No lo hice buscando esto, ni esperándolo”.

Muchachos, banderazo en Doha

“La primera vez que veo a los jugadores cantándola, en el primer plano está Acuña, y me moría, después lo vi a Lautaro, a De Paul, a gente que veía en Racing y defendiendo los colores de mi patria”, continuó, emocionado, el joven que vive en Haedo pero no esconde su fanatismo por la Academia. “Verlos a ellos ahí es un sentimiento especial”, aclaró sobre el hecho de haber visto a los jugadores en algunas de las canchas argentinas vistiendo los colores de algún equipo local, para encontrarlos ahora jugando afuera, peo defendiendo los de la Selección. “Los queremos de una manera especial, me pongo loco cuando les dan una patada, y cuando hay algo que festejar con ellos, lo festejó el triple”, cerró.

Por su parte, quien también se refirió al tema, claro, fue Guillermo Novellis, líder de La Mosca, la banda de la cual se tomó la melodía para crear la nueva letra, y ante el furor de lo que se está viviendo, afirmó en Almorzando con Juana que “la providencia ha querido que estemos otra vez en el tapete con una hermosa canción, muy futbolera, y con una hermosa letra hecha por este chico Fernandito, que la verdad es una síntesis de la argentinidad”.

Algunas de las versiones de Muchachos que se viralizaron por las redes, como esta de Maca Maderna y Milena Silva

“Nosotros hemos tenido muchas satisfacciones, incluso de equipos extranjeros, como el Real Madrid, el Atlético, y todos los de acá”, detalló. Sin embargo, guarda en su recuerdo “una situación hermosa”, como lo denominó, lo vivido el 13 de agosto de 2014 cuando San Lorenzo resultó campeón de América: “La hinchada cantando ‘dale sanloré, queremos la copa’, con la melodía de ‘Baila para mí'”.

Muchachos, por The Palmers con Fernando Romero

“Pero lo que se está viviendo ahora es otro nivel. La letra de Fernando se había viralizado, la cantaban los jugadores, y me llamaban otras bandas para ver si podían grabarla. Y nuestro manager ahí nos dijo que la hagamos nosotros”, confesó.

Muchachos, en la versión metalera de Maxi Petrone

Muchachos, en versión cumbia por El Desafío Cumbiero

Muchachos, por Los Rebeldes de la Tercera Edad, de Vicente López

Muchachos, por Flor Barsellini

Muchachos, el video de los fanáticos subido por La Mosca

Seguir leyendo