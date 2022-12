Gran Hermano 2022: habló Lucca, el novio de Julieta, tras los polémicos comentarios de Agustín

Gran Hermano, Agustín y Julieta

Las palabras y las actitudes de Agustín Guardis, “Frodo”, dentro de la casa de Gran Hermano cada día son más cuestionadas, tanto por los espectadores como por los propios compañeros dentro del inmueble. Ahora, quien también se refirió a él fue Lucca Bardelli, novio de Julieta Poggio, una de las mujeres que confesó que se siente molesta por alguno de los comentarios del joven.

“La frodoneta”, se hacía llamar el grupo de seguidores del joven, que comenzó el juego dando una imagen, pero en los últimos días cambió drásticamente, haciendo que en las redes sociales e incluso en diferentes programas de televisión se lo exponga, replicando las palabras que tiene para con las demás participantes. Así, en las últimas jornadas, los recortes de video sobre sus actitudes comenzaron a replicarse.

“¿Sabés quién me mira mucho también? Agustín. Me incomoda, así como que me mira muy cerca y cuando me habla no lo puedo mirar a los ojos porque pienso ‘dejá de mirarme un poco’”, explicó Julieta en una charla que mantuvo con Cata y Nacho, dejando en claro la incomodidad que sentía.

Gran Hermano 2022: Julieta Poggio se siente incómoda con las miradas de Agustín Guardis

Es que Agustín, además de lo que genera a ella, también se refiere a la joven cuando conversa con los demás hermanitos, con frases como: “¡Qué buen andar que tiene, qué buen andar, parece que va bailando!. A mí me gustan mucho las minas, yo me di cuenta de eso. Y no me gusta cuando no quieren cog... , me rompe las pelotas. Yo quiero todo el tiempo, todo el tiempo lo estoy haciendo en mi casa”. En tanto, su interlocutor, Alexis, escuchaba atentamente.

“Se pone esas calas y se para allá y es una cosa...”, continuó Agustín con su monólogo, refiriéndose a Julieta. “Encima todo cortito. Me rompen la cabeza esas cosas”, continúa, en tanto que Alexis lo avala con un “sí, bien provocativa”. Pero las actitues de Agustín, según Cata, fueron mucho más allá de las palabras en algunos momentos, como esa noche en que Nacho llegó a la habitación de las mujeres diciendo “Cata, ¿puedo dormir acá? porque no lo soporto”, en momentos en que “Frodo” se masturbaba frente a los demás.

Pero los comentarios no solo fueron los de esa jornada, en otro momento en que se encontraba hablando con Maxi, Agustín aseguró “qué linda que es esa chica Julieta, esta más buena que comer pollo con la mano, qué ganas de comerle la boca que tengo”.

A través de sus redes sociales, Lucca Bardelli se refirió a las actitudes de Agustín

Pero Julieta, como siempre lo aclaró, está en pareja con Lucca Bardelli, y él fue quien esta vez habló y se refirió a las actitudes del joven. “Qué tipo desagradable”, publicó en su cuenta de Instagram, acompañando una foto de Agustín, a la vez que también se refirió al grupo de fanáticos que bancan al participante, explicando que “sorry a la frodoneta, pero es un montón o sea ni yo le digo tanto”.

Las últimas jornadas Agustín también fue el centro de la escena debido a os comentarios que tuvo con otros de los participantes en el patio de la casa, cuando aseguró en tono amenazante que recibía fotos con nudes: “Tengo guardado en el Drive todo, así que si se mandan algún moco, agarro la carpetita y...”. El cordobés aseguró que él borraba todo y el Conejo, en tanto, reconoció que él también las tenía en una carpeta aunque no para darlas a conocer llegado el caso. Entonces, Frodo aclaró que no hacía lo mismo con las mujeres que habían sido sus ex parejas.

Lucca Bardelli, novio de Julieta Poggio, habló sobre lo sucedido dentro de la casa y se disculpó con los seguidores de Agustín

Pero no solo eso, ya que mientras conversaba con los varones de la casa en el dormitorio sobre la posibilidad de que algún famoso entrara a la casa, Thiago Medina exclamó: “Uh, viene Lali... ¡sabés qué!”. Y todos se mostraron entusiasmado con esta posibilidad. Pero Agustín hizo un comentario que bien podría llegar a valerle una sanción. “Le hago levantar el dedo aunque no quiera”, aseguró haciendo referencia a la señal de consentimiento que la producción del reality les exige a los participantes antes de tener relaciones sexuales.

