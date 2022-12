Gran Hermano 2022: fuerte revelación de Julieta Poggio por una incómoda actitud de Agustín Guardis

Gran Hermano 2022 Julieta Poggio Se Siente Incómoda Con Las Miradas De Agustín Guardis

No es novedad que Agustín Guardis quiere conquistar a Julieta Poggio dentro de la casa de Gran Hermano 2022, sin importarle que la modelo esté en pareja y que su novio está afuera esperándola. El joven ya le dijo a Los primos, en varias ocasiones que Juli lo vuelve loco y que no sabe cómo acercarse a ella.

Agustín fue duramente repudiado: las fotos de mujeres que guarda y lo que haría con Lali Espósito El participante de Gran Hermano 2022 apodado Frodo hizo desatinados comentarios que generaron una fuerte crítica en las redes sociales VER NOTA

Unos días atrás, el joven analista político que reside en La Plata habló sin filtro del cuerpo de la modelo y profesora de danzas y declaró: “Me encantan esas naranjitas, me encantan. Me vuelven locos. Las naranjitas son todas iguales pero me gustan. Igual soy fan de las morochas. Me gustan todas, ya está, qué importa”. Esos dichos, se intensificaron cuando Guardis volvió a hablar de la modelo de forma repudiable donde afirmaba que iba a accionar y no se quedará con las ganas.

Con el paso de los días, las actitudes y las “miradas” comenzaron a molestar de manera contundente a la participante al punto que decidió comentarlo a un grupo menor del reality. En una charla con Alfa, Romina y Nacho, Poggio aseguró: “Me mira muy mucho”. La exdiputada le contestó: “Primero era a Coti, después me miraba a mí. Pero conmigo se pudrió todo y ahora va con vos. Él es así, va viendo. Ninguna le dio bola”.

Gran Hermano 2022: la casa ya tiene a sus nuevos nominados Este miércoles , por séptima vez, los concursantes tuvieron que elegir a los compañeros que desean que abandonen el reality. Maxi hizo la nominación espontánea pero su apuesta no salió nada bien VER NOTA

En otro momento de la conversación, la participante de Villa Devoto exclamó su desagrado por la actitud de Agustín Guardis: “Posta, voy a empezar a hacer algo, bolu.... Hace unos días lo noto”. Y Alfa bromeó: “Y qué vas a hacer. Darle un beso. Otra no te queda”.

Agustín Guardis se perfilaba como uno de los favoritos del público para ganar la edición de Gran Hermano 2022. El joven oriundo de La Plata al que en las redes sociales apodaron como Frodo por su parecido al personaje de El Señor de los Anillos, estuvo varias veces en placa, pero siempre fue el primer salvado por decisión de la gente. Y hasta recibió el apoyo de personalidades como Coscu, Bizarrap, Duki y Sergio el Kun Agüero, quienes invitaron a sus seguidores a subirse a la Frodoneta y darle su voto para que continuara en el reality.

Agustín y un repudiable comentario sobre Lali en Gran Hermano 2022

Lo cierto es que, en lo que va del programa, el participante hizo varios comentarios desafortunados. Algunos pasaron casi inadvertidos. Pero, en las últimas horas, hubo un par de confesiones de su parte que hicieron estallar las redes sociales. Una de ellas, tenía que ver con la repudiable actitud que Agustín tiene para con las mujeres que le envían fotos desnudas. Y la otra, con lo que supuestamente haría en el caso de que Lali Espósito apareciera en la casa.

Gran Hermano 2022: la fuerte pelea entre Agustín y Romina que incluyó acusaciones políticas Los ánimos están cada vez más caldeados, y los cuestionamientos y reproches incluyen insultos y pases de factura VER NOTA

Mientras tomaba mate junto a el Alexis Quiroga, Maximiliano Giudici y Marcos Ginocchio en el living que da al jardín de la vivienda, Guardis aseguró en tono amenazante que recibía fotos con nudes: “Tengo guardado en el Drive todo, así que si se mandan algún moco, agarro la carpetita y...”. El cordobés aseguró que él borraba todo y el Conejo, en tanto, reconoció que él también las tenía en una carpeta aunque no para darlas a conocer llegado el caso. Entonces, Frodo aclaró que no hacía lo mismo con las mujeres que habían sido sus exparejas.

Seguir leyendo: