Carmen Barbieri contó que tuvo que interrumpir un embarazo: “Me costó recuperarme”

Carmen Barbieri contó en LAM que tuvo que interrumpir un embarazo (América)

La pregunta de Ángel de Brito fue: “¿Te hubiera gustado tener más hijos?”. Y la respuesta de Carmen Barbieri fue contundente: “Sí”. La artista y actual conductora de Mañanísima fue entrevistada mano a mano por el periodista en LAM, donde habló de varios aspectos de su vida y su carrera. Y reveló un dato desconocido hasta el momento, ya que contó que después de haber dado a luz a Federico Bal, había quedado embarazada por segunda vez pero no pudo seguir adelante con la gestación porque estaba en riesgo su propia vida.

“Me hubiera encantado tener varios hijos, pero yo tuve un problema. Cuando quedé embarazada de Fede hice gestosis que es una enfermedad que no tienen todas las embarazadas, que es una intoxicación debido a la gestación. Le agarra a una en un millón”, comenzó explicando quien fuera la pareja de Santiago Bal. Y continuó: “Yo me di cuenta al toque que había quedado embarazada porque me siento mal como si hubiese comido algo en mal estado y siento que me muero. Me da presión alta. Con tres meses de embarazo, yo tenía 18 de presión pero lo quise seguir. Y al séptimo mes, me lo tuvieron que sacar porque casi nos morimos los dos”.

Enseguida, Carmen abrió su corazón para contar uno de los tantos momentos difíciles que le ha tocado transitar. “A los 34 años lo tuve a Fede y a los 39, volví a quedar embarazada y lo quise continuar. Pero a los 2 meses y medio, tuve 18 de presión de nuevo. En ese momento, el médico me dijo: ‘Mirá, yo no estoy de acuerdo con el aborto, pero en este lo tenés que interrumpir porque te vas a morir’. Y me hice un aborto y me costó una vida recuperarme. Hace poco se lo conté a mi hijo. Lo tuve que interrumpir por el riesgo de vida”.

Federico Bal, de dos años y medio, en brazos de sus padres, Carmen Barnieri y Santiago Bal

Hace unos días, Barbieri tuvo como invitado a su programa a José María Muscari, con quien hizo las paces después del escándalo desatado hace ya seis años, cuando se filtró un audio en el que el creador de SEX, por entonces íntimo amigo de Nazarena Vélez y su hija Barbie, hacía un repudiable chiste de índole discriminador contra Fede por el que tuvo que pedir disculpas. Y, en ese contexto, habló del embarazo de la hija de la actual angelita, quien fuera pareja de su hijo durante más de un año y con quien el actor terminó enfrentado con denuncias cruzadas por violencia doméstica que luego fueron desacreditadas por la Justicia.

“Pasamos un año y medio muy bravo de una relación que tuvieron los chicos... Yo digo ‘los chicos’ porque para mí son chicos, mi hijo y Barbie, a la cual adoro y estoy feliz de que está embarazada. Estoy muy feliz y le deseo lo mejor”, dijo sobre la situación de la hija de Nazarena, actualmente casada con Lucas Rodríguez. Y aclaró: “Y lo digo de corazón, porque no estoy siendo irónica, estoy hablando de verdad, desde el corazón. Como siempre, pero en este caso, en carne viva”.

En la actualidad, Fede está en pareja con Sofía Aldrey, quien lo acompañó tanto cuando tuvo que afrontar el cáncer como cuando sufrió un grave accidente grabando Por el mundo en Brasil, de manera que también dio vuelta la página y apuesta a un futuro con ella mientras se prepara para debutar en Villa Carlos Paz como protagonista de Kinky Boots.

