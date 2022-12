Camila Homs cumplió 27 años y lo celebró rodeada de sus amigas

Camila Homs cumplió años y lo celebró rodeada de sus amigas

Camila Homs realizó un festejo íntimo por su cumpleaños número 27 rodeada de sus seres queridos. La modelo compartió en su cuenta oficial de Instagram fotos y videos de esta divertida celebración en la que participaron sus mejores amigas y sus dos hijos, Bautista y Francesca, fruto de su relación con Rodrigo de Paul, quien ahora está participando del Mundial Qatar 2022, como parte de la selección nacional que ya pasó a los octavos de final.

Para esta ocasión tan especial, la influencer realizó la fiesta en su exclusivo departamento de Puerto Madero. Como el clima era ideal, armaron una mesa en el balcón que tiene una hermosa vista. Además, decoraron el ambiente con luces, globos y flores. Para cenar, los invitados se deleitaron con un rico sushi. También había un enorme pastel de cumpleaños.

Camila Homs celebró su cumpleaños

En esta noche de festejo, Camila lució un outfit súper sensual: un mono negro con recortes y transparencias. Además, se puso unas botas plateadas de caña alta. La mayoría de sus amigas también optaron por un look total black. De esta manera, la joven pasó un momento inolvidable junto a sus seres queridos.

Por otra parte, Homs tiene un fin de 2022 prometedor con muchos proyectos y uno que se convirtió en especial, porque está relacionado con una de sus pasiones: cocinar. Mientras se llevaba a cabo la grabación del programa de cocina, que estará saliendo por la pantalla de El Trece, la modelo fue entrevistada en el programa Socios del Espectáculo (El Trece) y contestó preguntas sobre su relación con Rodrigo de Paul.

Rodrigo Lussich hizo referencia al momento que contaban un escándalo sobre ella y, al agregar que tenía también el don de la cocina, le llegó la propuesta de formar parte de Cucinare: “La cocina es mi cable a tierra, lo disfruto, me relajo, desde siempre. Desde chica hago cursos de cocina”, admitió Homs sobre esta parte de su personalidad.

“Estuvo la posibilidad de que viaje, pero decidí quedarme acá con mis chicos, relajada y con amigas”, añadió la nueva conductora. “Ahora, estoy súper contenta. Al principio costó, pero hoy me encuentro más centrada. Me veo siempre después de las entrevistas y digo ‘acá mejoré esto, me falta mejorar lo otro’”, señaló la modelo. “Logré rescatar las cosas positivas, de lo negativo que me pasó”, agregó.

“La más grande cumple 4 y el más chiquito 1 y medio, Franchi y Bauti”, contó Camila sobre los hijos que tiene con Rodrigo De Paul y confesó que hace videollamadas con sus hijos después de los partidos: “Hay veces que si, otras que no”, admitió. Además, precisó que tiene diálogo con el jugador y que “todo se puede acomodar” y que “se habla por los niños”.

En cuanto a cómo fue la separación, expresó: “La verdad que soy tranquila, no soy de gritar. Tengo un punto y chau. No soy de gritar”, sostuvo. “Soy súper posesiva, si esto es mio, es mio, no lo mires, no lo toques, no nada. Es una línea fina, la verdad que soy un poco tóxica”, admitió. Y sobre una posible reconciliación, señaló: “Nunca se sabe el día de mañana, si uno puede estar o no”.

