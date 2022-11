Diego Peretti, íntimo: de los secretos del regreso de Los Simuladores a la experiencia de hacer teatro en Miami

Diego Peretti triunfó en Miami con su obra

Diego Peretti siempre va por más. Pese a su ya consagrada carrera como actor, no le gusta la zona de confort: es quizás por eso que aceptó sin dudar la propuesta de hacer teatro en Miami. ¿En Miami? Sí. Puede sonar raro porque cuando un argentino hace gira con una obra, en ningún momento aparece esa ciudad como opción. Buenos Aires, Mar del Plata y Carlos Paz suelen ser algunas de las plazas teatrales más comunes. Hasta quizás países como Uruguay y España. Sin embargo, la oferta le llegó y, sin saber en qué terreno se estaba metiendo, armó sus valijas y llevó “Por H o por B” a Estados Unidos.

“No sé si se abre una nueva oportunidad, pero lo que sí es cierto es que es un terreno virgen, en el sentido que hay una gran cantidad de público latinoamericano que no es común que vea este tipo de teatro, porque en Miami hay más shows musicales. Pero recibieron muy bien la obra, con muchas ganas. Sin ser soberbio, hay muchos argentinos, colombianos, cubanos, uruguayos agradecidísimos por la necesidad de tener espectáculos de teatro de calidad”, cometa en diálogo con Teleshow, quien acaba de presentarse también en otros puntos como Orlando, St. Petersburg y Key Buscayne.

—¿Cómo surgió la idea de llevar la obra hasta allí?

—Es una comedia que estrenamos en Buenos Aires hace unos tres años de manera independiente. No es como las obras de teatro comerciales que hago, sino que es hecha a pulmón, pero nos fue muy bien en las giras que hicimos en todo el país, y después vino la pandemia y la dejamos de hacer. Pero uno de los productores que nos llevó a La Pampa, se vino a vivir a Estados Unidos y nos propuso hacerla en la Florida, teniendo en cuenta la gran comunidad latinoamericana que hay y especialmente, argentinos. Justo cuando terminó la pandemia, nos propuso venir aquí, y aquí estamos con esta obra.

Diego Peretti interpreta a un hombre que se divide entre dos amores en “Por H o por B”

—¿Te sorprendió el buen recibimiento? ¿Tenías dudas al principio de cómo iba a reaccionar la gente?

—No tenia la menor idea, yo vine porque tenía ganas. Las actrices con las que trabajo, Paula Staffolani y Agustina Cerviño, y el grupo de productores son extraordinarios, los teatros también son muy lindos, nos han recibido extraordinariamente bien.

—En la obra se toca el tema del poliamor: es un hombre que está felizmente casado, pero a la vez también siente atracción por otra mujer. ¿Qué visión tenés al respecto?

—Es un poco la que transcribo en la obra, no hay fórmulas para los afectos, las emociones. Hay tantas formas de amar, de sentir empatía por el otro, como personas hay en el mundo. No creo que se pueda establecer un parámetro. Y la obra constata eso, es un hombre que se ve envuelto en dos historias de amor, le atraen dos mujeres y, como no puede resolver esto, sufre mucho, tiene un infarto y después de salir del hospital, decide con su terapeuta citar a estas dos mujeres a una sesión para resolver el tema. La obra no trata a mi personaje como un picaflor, sino que sufre horrores porque quiere los dos espacios emocionales, pero no les puede decir la verdad a ninguna de las dos y por eso termina en terapia intensiva. Las ama de manera diferente pero muy fuertemente, pero al no poder resolverlo, empieza a tomar pastillas y no dormir. Cuanto más se ve en el conflicto, la gente se distancia y a la vez se identifica.

Diego Peretti, en acción en “Por H o por B” junto a Paula Staffolani y Agustina Cerviño

—¿Tienen planes de hacer gira en otros países?

—Todavía no hablamos con el productor, estamos shockeados por lo bien que nos está yendo. Ahora me vuelvo a Buenos Aires, pero tengo que ir a Madrid a filmar una película. Todo es muy vertiginoso, pero por lo bien que nos fue, es una experiencia que puede volver a repetirse.

Diego Peretti, Paula Staffolani y Agustina Cerviño, los protagonistas de “Por H o por B”

Los Simuladores, la película: el proyecto que esperaban todos los fans de la serie

En marzo, el anuncio revolucionó la redes. Después de que Paramount+ lo oficializara, llegó el backstage de la sesión de fotos de los cuatro actores, caracterizados como los personajes de la ficción. La emoción invadió Twitter y rápidamente treparon a los primeros puestos de las tendencias de nuestro país. Es que claro, 20 años después Federico D’Elía, Diego Peretti, Martín Seefeld y Alejandro Fiore volvían a ser los míticos Mario Santos, Emilio Ravena, Gabriel Medina y Pablo Lampone. Pero la espera se está haciendo larga.

La película de Los Simuladores se estrenará en 2024

—¿Cómo está el proyecto de la película de Los Simuladores?

—El segundo semestre del año que viene ya la empezamos a filmar para que se estrene en 2024. Hablé un poco con Damián (Szifron) de la temática, pero supongo que el guión lo tendré en febrero. Está muy avanzado, Damián no hubiera aceptado si no lo tenía ya en su cabeza. Con D´Elia, Seefeld y Fiore estamos todo el tiempo en contacto, armando todo. La va a producir K&S junto con Paramount.

—¿Tienen un grupo de Whatsapp?

—Sí, sí, tenemos, se llama así, Los Simuladores, y estamos los cinco.

—¿Te sigue sorprendiendo el éxito de esta serie más de 20 años después?

—Más o menos, la serie es tan buena que me parece bien que la gente elija un clásico, que yo también, aunque esté adentro, la reconozco como muy buena. muy inteligente, creativa, simpática, y a la vez educativa. Y esperemos que la película esté a la altura.

La estafa inmobiliaria que sufrió

“Ya puedo hablar porque la causa está oficialmente instalada en la instancia penal, antes no tenía mucha sustancia” comenzó expresando sobre la denuncia que le inició a un desarrollador inmobiliario que lo engañó, luego de invertir sus ahorros en la compra de unos departamentos.

Y explicó: “Martin Pines, que es el señor que según la Justicia, y yo también lo creo, lo ve como presunto estafador, se fugó y está en el estado de Israel. No soy solo yo, hay varios perjudicados, recibí una catarata de llamados y de gente igualmente perjudicada a través de otros mecanismos, peor por el mismo Martín Pines”.

—¿Está involucrado también el padre, Héctor?

—El padre también, aunque a mí particularmente no me ha hecho nada. Pero por lo que vi, también está señalado por mucha gente que ha sufrido problemas económicos graves por esta gente. A mí el que me produjo todo este problema se llama Martín Pines. Se tramitó el pedido de extradición con el estado de Israel, y ahora lo que tiene que ocurrir es que se lleve a cabo. Todo lo formal ya está, ahora lo que necesitamos es predisposición del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Argentina y del Estado de Israel, porque a ellos no les conviene tener una persona sí en su comunidad. Es alguien que debería recibir una acción legal, porque sino va a seguir haciendo daño.

—¿Vos pretendés que vaya preso?

—No, yo pretendía que lo que me hizo sea considerado estafa, y eso se ve traducido en la Justicia. Eso para mí ya es oro en polvo y ahora lo que quiero es que eso se viabilice, no que quede en papeles. No me interesa mandar preso a nadie, que sea lo que tenga que ser y diga la Justicia.

Sus proyectos para 2023

“Voy a hacer una película ahora en Madrid con José Coronado, que es muy buen actor y por lo que me han dicho muy buena gente. Después vuelvo y se reinicia Inmaduros con Suar, y ya me quedo en Buenos Aires planeando Los Simuladores”, cerró.

