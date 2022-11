En Qatar, una turista confundió a Marcelo Tinelli con un exjugador de fútbol y le pidió una foto

Una turista confundió a Marcelo Tinelli con un exjugador de fútbol y le pidió una foto

Desde hace ya algunos días, Marcelo Tinelli está instalado en Qatar junto a su hijo menor Lorenzo, su primo hermano Luciano El Tirri Giugno y algunos amigos como sus el Pablo Chato Prada y Federico Hoppe. Como buen futbolero, el Cabezón viajó hasta allí para poder disfrutar del Mundial, pero también aprovechó para disfrutar de las instalaciones del lujoso departamento en el que se hospeda y recorrer algunos de los puntos turísticos más importantes del país organizador de la gran cita futbolística.

En uno de los paseos, el conductor de Canta Conmigo Ahora (El Trece) fue sorprendido por una turista estadounidense que le pidió una foto. Hasta ahí, algo normal para una personalidad como Tinelli, quien suele ser parado en la calle con ese requerimiento de parte de sus fans. Sin embargo, la señora no lo había reconocido por ser una estrella de la televisión argentina, sino que creyó que se trataba de un ex jugador de fútbol.

“No me conoce”, le decía Marcelo al Tirri, quien se encargó de tomar la foto con el teléfono de la señora. “¿Por qué una foto con él?”, quiso saber el ex fundador de Los Fabulosos Cadillacs. “Porque el otro día vine y me dijeron que era un ex jugador”, respondió la señora en español, con acento. Todo quedó registrado en las Instagram Stories del conductor, quien se rio de la situación y, de todas formas, se prestó a la foto.

La mujer que confundió a Marcelo Tinelli con un ex jugador de fútbol y le pidió una foto (Foto: Instagram)

En otra de las stories, también quedó captada una confusión con un famoso, pero esta vez le pasó al Luciano, quien creyó haber visto a Jeff Bezos -presidente ejecutivo del gigante Amazon-. Giugno fue a encarar al hombre, pero éste le dijo que no era quien pensaba y todo quedó en un apretón de manos. “El Tirri corrió desesperado a saludarlo. Nada que ver”, se burló Tinelli de su primo.

Las aventuras de los primos Tinellil y Giugno siguieron por Doha. La mayoría de las stories que publicó Tinelli en su Instagram este lunes mostraban cómo El Tirri buscaba desesperado por las tiendas de un mercado una túnica blanca y un turbante para lookearse al estilo árabe. Finalmente lo consiguió y salió a las calles así vestido. En su desopilante recorrida se encontró con Nati Jota, Flor Jazmín Peña y Sebastián El Pollo Vignolo, quienes no lo reconocieron con su nueva vestimenta.

Una fan de Marcelo Tinelli logró encontrarlo en Qatar y le hizo un pedido muy especial

Días atrás, Tinelli tuvo un sorpresivo encuentro con una fan, quien según confesó, hacía tiempo que estaba tratando de encontrar al conductor. Lejos de cualquier divismo, el hombre de Bolívar filmó el emotivo momento y lo compartió en sus stories de Instagram, donde tiene más de nueve millones de seguidores. “Bueno estamos acá con Romina, ¿qué estabas haciendo?”, se lo escucha preguntar al anfitrión de Canta Conmigo Ahora. A lo que su fan responde: “Te estaba buscando porque te amo, porque soy tu fan número uno”. Entre risas, el conductor quiso saber por qué la mujer estaba en Qatar. “Yo vivo acá porque mi marido trabaja acá”, respondió ella entusiasmada.

De todas formas, Tinelli se mostró sorprendido por la intensa búsqueda que hizo su admiradora para encontrarlo. “Mi marido me estaba trayendo por todos lados, le decía: ´Está en la playa, en La Perla´. Te estoy corriendo, buscando y ¡te encontré!”, le explicó. “Te amo”, le expresó Marcelo, agradecido. Y ella, eufórica, le respondió: “Yo te amo a vos, te amo con toda mi alma. Quiero que sepa la gente que encontré a Marcelo Tinelli, por favor. Estoy feliz”.

Y justo en ese momento, le hizo un especial pedido: “Volvé con el Bailando”. “Bueno, dale”, le dijo él, dejando la puerta abierta a una nueva edición del certamen más popular de su programa. Para terminar de convencerlo, Romina le ofreció ocupar un rol en ese formato: “Si querés yo te bailo atrás, me defiendo, bailo muy bien. Te puedo animar, lo que sea”. Y cerró: “Te amo”. Entre risas, el conductor la despidió: “Gracias, Romi”.

