Marcela Tauro reveló por qué no está en El debate de Gran Hermano 2022: “Me duele y me molesta”

Marcela Tauro reveló por qué dejó El debate de Gran Hermano 2022: “Me duele y me molesta”

Marcela Tauro explicó en una entrevista radial por qué no siguió en el panel de Gran Hermano luego de haber sido invitada como comentarista del reality de Telefe. “Fui convocada para el panel pero no puedo estar por una guerra de canales. Pude ir un día y no puedo ir más”, admitió la integrante de Intrusos en diálogo con el ciclo Por si las moscas.

“Y eso me duele y me molesta, pero más me duele porque a esta altura de mi vida pedir permiso...”, se sinceró Tauro, dando cuenta de su malestar por no poder participar de uno de los ciclos más exitosos de la televisión en este 2022 a raíz de un desentendimiento entre América, canal en el que se emite Intrusos, y Telefe.

“El clima que se vive ahí adentro… El día que fui la pasé súper, nadie te dice lo que tenés que decir”, aseguró Tauro, que recibió una propuesta formal del canal que lidera las mediciones para sumarse definitivamente a El debate, el programa que analiza los sucesos de la casa más famosa del país.

Más allá de esto, la periodista valoró su 2022 a nivel personal a raíz de los reemplazos que tuvo que hacer como conductora, rol en el que debutó en agosto y que le sentó muy bien. “Tengo un muy buen año, estoy tranquila y tal vez eso se trasluce, me tocó conducir cuando ni lo esperaba”, aseguró.

Marcela Tauro

Gran Hermano 2022 tuvo este domingo a Juliana Díaz como la sexta eliminada del reality. Fue después de quedar en placa con Nacho, María Laura la Cata y Agustín Frodo. De esta manera, se suma al listado de los participantes que ya abandonaron la casa más famosa del país: Tomás Holder, Martina Stewart Usher, Mora Jabornisky, Juan Reverdito y Lucila la Tora Villar.

Juliana era una de las integrantes del programa conducido por Santiago del Moro que más conflictos venía teniendo con el resto de sus compañeros. De hecho, estuvo cerca de irse la semana pasada en el mano a mano con la Tora. Finalmente, el público definió que su estadía en en el reality termine tras una votación en la que se demostró un amplio rechazo a su presencia en el reality.

La eliminación de Juliana terminó en un mano a mano con Cata, luego que el público decidiera salvar a Agustín y a Nacho. Eufórico, después de obtener tan solo el 5,7 por ciento de los votos, Frodo expresó: “¡Así se juega a esto!”. Luego, del Moro mostró el sobre con el resultado final: Tini cosechó el 57,67 por ciento, mientras que María Laura, el 42,33 por ciento.

Una vez enterada de la noticia, Juliana tomó sus cosas y, antes de marcharse, habló frente a sus compañeros. “Me llevo lo mejor de cada uno, más allá de las diferencias”, aseguró la joven. A su vez, también se despidió de su novio en la casa, Maxi, quien le dijo: “Disfrutá de todo. Esperame, en breve estoy afuera también. Y sino es porque la gente aguanta”. Y ella le respondió: “Cuidate. Te espero afuera”.

