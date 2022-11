Locho Loccisano y Majo Martino enfrentaron a Martín Salwe: “Le podemos arruinar la carrera”

Locho y Majo aseguraron que Martín Salwe podría arruinar su carrera (América)

Como panelista invitado de Intrusos, Martín Salwe disparó en los últimos días contra los conductores de El Hotel de los Famosos, Carolina Pampita Ardohain y Leandro El Chino Leunis, asegurando que habían sido ellos con el aval de la producción del reality quienes habían instalado la palabra “bullyng” para definir su comportamiento con Lucas Locho Loccisano, el participante del programa que había sido dejado de lado por sus compañeros y que solo había encontrado consuelo en los brazos de su actual novia, Majo Martino.

Así las cosas, este viernes en el programa que conduce Flor de la V por América, se dio un fuerte cruce entre el actual jurado de Canta Conmigo Ahora y la periodista, por un lado, y el ex locutor de La Academia, por el otro. “¿Qué hace de columnista de Intrusos, que lo contraten para armar formatos de reality, que tiene tanta opinión formada de lo que se puede decir y lo que no?”, comentó irónica Majo después de ver el informe con las declaraciones de Salwe.“¿Está cuestionando al Chino Leunis y a Pampita como conductora? ¡Qué bien!”, agregó entonces Locho.

Uno de los momentos de tensión entre Locho y Salwe en El hotel de los famosos

“Tiene que agradecer a la edición porque muchas cosas no se vieron. Hacía comentarios tan de mier..., tan dañinos, que me parece que tendría que estar agradecido que dentro de todo fue un programa ‘blanco’”, señaló Majo, haciendo alusión entre otras cosas a algunas frase que el locutor le habría dicho a Silvina Luna, con quien había mantenido un coqueteo durate su estadía en la casona de Cañuelas. Y, visiblemente molesto, Locho agregó: “Si contamos lo que decía en El hotel, le podemos arruinar la carrera”.

La pareja, que este verano debutará en Villa Carlos Paz con la obra El hostel de los millones, no quiso cruzarse con Salwe durante la entrevista. Y explicaron: “Los dos somos grandes y tenemos el derecho de elegir con quién nos queremos cruzar, y sentimos que hasta de lejos sentimos que la energía de ese flaco nos hace mal”. Pero la realidad es que, en determinado momento, el ida y vuelta fue inevitable.

La periodista, que se sintió decepcionada por su relación personal con Martín, explicó: “Hablaba mal de mí con todos. Me boludeaba. Un amigo no hace eso”. Por su parte, Locho reveló ciertas actitudes del locutor: “(Hacía) comentarios de mier... todo el tiempo. Me buscaba y me decía cosas feas de Majo. Y después iba y le decía cosas malas a Majo de mí”. Cabe señalar que, según la pareja, todas estas situaciones se daban los días domingos, cuando las cámaras no registraban lo que sucedía.

Salwe, por su parte, se mantuvo en su postura. Y, después de señalar a Mónica, la madre del ex Combate, de ser la encargada de comandar a los haters que lo agredieron desde su salida del programa y amenazar con mostrar las pruebas, señaló: “Si la pasaban mal, se tendrían que haber ido del reality. Yo la pasé mal porque cosas que inventaron”. El locutor remarcó en varias oportunidades que sus reacciones frente a Locho tenían que ver con las provocaciones del muchacho, que nunca llegaron a salir al aires. Y por eso pidió que la producción, que ya está grabando la segunda edición del reality en la que Loccisano será el host digital, muestre todo lo que no llegó a verse del programa.

