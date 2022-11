Rubén Deicas y Marcos Camino de Los Palmeras: “Cuando Lionel Messi nos pudo conocer se emocionó”

Rubén Deicas y Marcos Camino de Los Palmeras (Gentileza)

“Cuando nos contrataron para ir a cantar en una fiesta de la familia de Lionel Messi, él estaba nervioso por conocernos a nosotros”, cuentan como al pasar Rubén Deicas y Marcos Camino en diálogo con Teleshow. Y no parecen tomar dimensión de lo que significa que el jugador más famoso del mundo se muestre como un fanático más de Los Palmeras, el emblemático grupo de cumbia santafecina que ellos lideran y que el próximo 9 de diciembre cumplirá 50 años ininterrumpidos con la música.

La banda acaba de estrenar Amame, junto a Cristian Castro, tema que forma parte de su disco número 49, llamado La Ruta del Oro, que también incluye canciones como Mi Medicina, grabada con Carlos Baute, La Zenaida, con La Delio Valdez y Ojos Azules, con Valeria Lynch y Mariano Martínez, entre otras tantas colaboraciones. Y ya está trabajando en el lanzamiento de su álbum 50x50, con el que celebrarán su medio siglo de vida recorriendo sus éxitos. Sin embargo, sus históricos integrantes siguen sosteniendo que lo suyo es “un trabajo”. Y se niegan a perder el eje que les permitió mantenerse vigentes durante todo este tiempo.

—Tampoco se puede minimizar el hecho de que una figura como Messi los llame para animar una fiesta...

MC: Esas perlitas son como caricias al alma.

RD: Gratifican.

MC: Nos contrataron para el cumpleaños del sobrino, el 26 de diciembre del año pasado. ¡Y no sabés cómo estaba Lionel de nervioso porque nosotros llegáramos! Yo le dije: “¿Cómo vas a estar nervioso? ¡Nosotros tendríamos que estar nerviosos de conocerte a vos y no al revés!”. Lo que pasa es que él de chico vivía en Rosario, donde nosotros trabajábamos de lunes a lunes. Así que conocía nuestra historia y nuestra música, pero nunca nos había visto porque se fue a vivir afuera a los 13 años. Y, cuando finalmente nos pudo conocer, se emocionó.

—Sus canciones suelen acompañar a los futbolistas, ¿o no?

RD: Sí, en las concentraciones dicen que la pasan muy bien bailando la música de Los Palmeras. Así que, seguramente, ahora debemos estar sonando en Qatar.

MC: Hace unos días actuamos en una fiesta por los 449 años de Santa Fe, donde le hicimos cantar el himno a toda la gente. Y le mandamos el video a Lionel a través de su hermana, María Sol, para que él pudiera sentir el apoyo del pueblo santafecino. Porque, en definitiva, es un coterráneo y yo quería que le pudiéramos demostrar todo el cariño que sentíamos por él y por la selección nacional de fútbol.

Lionel Messi junto a los integrantes históricos de Los Palmeras (Instagram)

—Acaban de lanzar un tema junto a Cristian Castro, ¿cómo fue esa colaboración?

RD: Él es un artista espectacular, que tuvo la deferencia de grabar con nosotros. Así que todo salió muy bien. Cristian es un gran profesional y el video también quedó muy lindo, así que estoy seguro de que esto va a dar que hablar.

—Ustedes ya vienen trabajando con artistas que vienen de otros géneros...

MC: Exacto. De otros géneros y de otras compañías discográficas. Así que en este disco se van a encontrar con una cantidad de música muy diversa, que hemos adaptado para que sea algo agradable y que nos permita mantener nuestra identidad.

RD: Todo comenzó con una propuesta de Andrés Calamaro. Y, después, se han ido sumando una gran cantidad de artistas que han querido estar presentes en estas grabaciones. Así que estamos muy contentos.

—¿Cómo se preparan para el festejo por el medios siglo? Porque van para el Guinness....

MC: La verdad es que no me puse a averiguar eso del récord. A veces nos preguntan cómo hicimos para estar tanto tiempo con la banda. Pero nosotros no nos damos cuenta. Vamos detrás de un objetivo y, cuando lo alcanzamos, vamos detrás de otro. Y así van pasando los años. Ahora estamos viejitos y no sabemos cómo aguantamos tanto. Pero nuestra intención siempre fue llevarle alegría a la gente.

—¿Soñaban con semejante éxito cuando comenzaron con la música?

RD: ¡Para nada! Imaginate que empezamos tocando en despedidas de solteros y cumpleaños de quince de gente conocida, que nos invitaba a pasar un momento con ellos. Después empezamos a grabar profesionalmente y empezamos a buscar nuevos horizontes. Pero al principio no pensábamos que pudiera darse nada de esto.

—¿Cuál fue el momento de quiebre en el que se dieron cuenta que ya eran un fenómeno?

MC: Más allá de El Bombón Asesino, que salió en el 2004 y fue muy importante, creo que la grabación con la Filarmónica de Santa Fe en el 2017 marcó un salto de calidad. Porque gente que no era muy afecta a la música tropical, cuando la escuchó fusionada con la orquesta la empezó a aceptar. De hecho, cuando tocamos en el obelisco fuimos tapa de todos los diarios. Y eso nos dio prestigio, además de un impulso muy grande como grupo. Finalmente, cuando en 2019 tuvimos la oportunidad de cantar en la final sudamericana de la conmebol en Paraguay, dimos un salto a nivel internacional. Entonces llegaron las colaboraciones con artistas de todas partes del mundo que también nos fueron abriendo las puertas de otros países.

Video oficial de Ámame, de Los Palmeras y Cristian Castro

—¿Sufrieron muchos prejuicios con respecto al género que representan?

MC: En el primer tiempo sí. Pero, a medida que fueron pasando los años, eso fue desapareciendo. Hoy, la música tropical suena en todos lados. Pero eso fue gracias a un trabajo constante.

RD: Un trabajo que demanda mucho sacrificio.

—La gente siempre ve la parte linda de la fama pero, ¿no es fácil la vida del músico, verdad?

RD: Para nada. Los comienzos son difíciles, pero también es complicado mantenerse en carrera. Porque, además de lo musical, hay que tener en cuenta lo económico. Y eso es algo que no todo el mundo sabe manejar. También es difícil el día a día, porque las giras son largas y hay que dar lo mejor en cada show. Pero es lo que elegimos.

MC: Dicen que si te gusta el durazno, tenés que aguantarte la pelusa. Bueno, nosotros luchamos mucho por eso. Así que, ahora que se dio, no nos queda otra más que enfrentar los compromisos.

—¿Cómo manejan el furor que despiertan en el público? Porque mientras otros artistas se camuflan, ustedes viajan en un micro ploteado...

RD: El reconocimiento siempre es lindo. Porque, a pesar de que hayamos recorrido un largo camino para lograr esto, que a esta altura de la vida nos vengan a pedir fotos y autógrafos es fabuloso.

—¿Y si no están de humor?

RD: A veces pasa...Pero, para la gente, siempre tenemos que estar diez puntos. Y lo logramos con buena predisposición.

—Imagino que en ese micro debe haber pasado de todo...

MC: Y, casi...

—¿Alguna anécdota que se pueda contar?

MC: Hay muchísimas. Que se pueda contar, algo gracioso que tiene que ver con un plomo que teníamos y que nosotros decíamos que estaba preparado para bruto. Íbamos para Uruguay. Y, cuando yo le pregunto por dónde andábamos, me dice: “Estamos a 10 kilómetros de ROU”. “¿Cómo ROU?”, le pregunto. Era República Oriental del Uruguay. De esas cosas tontas que nos hacen reír tenemos montones.

Los Palmeras sobre el escenario (Instagram)

—¿Cómo es el tema de la convivencia?

RD: Te imaginarás que tiene que ser de lo mejor, porque pasamos más tiempo viajando en el colectivo que con nuestras familias.

—Pero alguna pelea tiene que haber, ¿por qué discuten?

MC: No lo sé, pero seguro discutimos menos que con nuestras esposas...(se ríe).

RD: A veces hay alguna pelea, pero más que nada para tratar de mejorar las cosas.

—A lo largo de estos años cambiaron muchos de los integrantes del grupo, ¿qué es lo que tienen en cuenta a la hora de sumar a un nuevo miembro?

RD: Fundamentalmente, que sea buena persona. Eso es más importante que el hecho de que sea buen músico.

MC: El que viene acá, ya sabe con qué se va a encontrar. Acá hay orden, disciplina y exigencia. Porque está todo aceitado como para que nada falle. Así que si una pieza anda mal, se la cambia para que el motor siga funcionando bien. A lo largo de todos estos años, nos hemos encontrado con cada personajes...Muchos se la dan de artistas ni siquiera tienen las condiciones que creen tener. Pero bueno, los que van quedando son los que entienden que esto es un trabajo de todos los días.

—¿Cómo hacen ustedes para mantener los pies en la tierra habiendo llegado a este nivel de popularidad?

MC: Nosotros somos músicos de overol. Es decir que nosotros trabajamos de músicos. Y trabajar de músicos significa estar siempre atentos y con buena predisposición. El que se la cree, en general, hace un éxito y se queda en su casa a esperar que lo llamen. En cambio nosotros nunca pensamos de esa forma. Porque sabemos que siempre hay que seguir luchando para mantenerse en carrera. Si no, la fama es puro cuento y se pasa enseguida.

—También están los que no saben manejarla y terminan mal...

MC: Ese peligro siempre está latente. Pero en nosotros no, porque ya somos septuagenarios aunque Rubén todavía crea que es joven...

Rubén Deicas y Marcos Camino todavía no piensan en el retiro (Gentileza)

—¿En algún momento se planten la posibilidad de retirarse?

RD: Siempre decimos lo mismo y, al final, terminamos llenos de compromisos. Igual no pensamos en retirarnos, aunque por ahí sí en tomarnos algún descanso. Unas vacaciones.

MC: Yo creo que el año que viene vamos a empezar con la despedida, como Los Chalchaleros. Y así vamos a seguir unos cuatro o cinco años más. ¿Te digo la verdad? Nosotros ya estamos cansados, porque el físico a veces nos pasa factura. Pero también nos da pena dejar esto ahora que logramos el éxito por el que tanto luchamos. De todas formas, ya tenemos casi listo el disco por los cincuenta años, así que tenemos para un tiempo más sobre los escenarios.

