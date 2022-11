Marcelo Tinelli tuvo que evacuar su departamento de Qatar: “Caía agua por todos lados”

Marcelo Tinelli tuvo que abandonar el edifició de Qatar por una inundación (Instagram)

Como muchos otros famoso, Marcelo Tinelli viajó a Qatar para alentar a la selección argentina de fútbol en el Mundial 2022. El conductor de Canta Conmigo Ahora viajó con su primo, Luciano El Tirri Giugno, y con su hijo menor, Lolo. Y se alojó en el mismo edificio de departamentos en el que se encuentran Pablo El Chato Prada, Federico Hoppe, Hernán de Laurente, Diego Latorre y Alina Moine, con quien se lo estuvo relacionando sentimentalmente en los últimos días.

Marcelo Tinelli se encontró con una fan suya en Qatar, que le hizo un especial pedido El conductor fue a ver el Mundial y se cruzó en la playa con una argentina que sigue desde hace años su carrera VER NOTA

Lo cierto es que, después de la derrota frente a Arabia Saudita en el debut del equipo de Lionel Sacloni, este sábado Tinelli se despertó ilusionado pensando en el encuentro que a las 16 hs. de Argentina disputaría la selección de Lionel Messi frente a México. Pero, a horas del partido, se sorprendió con un inconveniente que lo obligó a evacuar de urgencia el lugar en el que estaba alojado en Doha.

“Empezó a caer agua por todo el edificio. Una locura. No podemos bajar. Ojalá lo paren. Me mando a bajar por las escaleras”, escribió Marcelo mientras mostraba las imágenes del ascensor con todo el piso inundado. En el video se lo escucha decir: “Es increíble esto que está pasando. Se activaron las alarmas. Hay agua por todos lados, no sé qué pasó. Un desastre. No sé qué hacer. Por suerte Lolo se fue a jugar”.

El tenso momento del Pollo Álvarez en vivo desde Qatar: la policía interrumpió un móvil El periodista estaba transmitiendo para Nosotros a la Mañana cuando los efectivos se acercaron para pedirle papeles VER NOTA

Luego, mientras mostraba como Hoppe, Alina y el Tirri bajaban por las escaleras con las zapatillas en la mano, Tinelli puso: “Esto es un delirio. Tuvimos que bajar corriendo de nuestro departamento en el piso 18, porque se nos inundaba todo. El agua cae como una cascada por la escalera y por el ascensor. Y para ellos no hay problema. Es de locos”. El primo del conductor, molesto, contaba que había subido una persona con un secador de pisos para “solucionar” el inconvenciente.

En otra historia, el conductor explicó indignado: “Se inundó el departamento 2001 y así salía el agua. Cuando abrieron la puerta, había medio metro de agua en ese departamento. Todos corriendo y estos muchachos dicen que no hay problema y suben con un secador de piso”.

La bronca de Lali, Salazar, Pablo Lescano y todos los famosos por la derrota de Argentina contra Arabia Saudita en el Mundial de Qatar 2022 Desde muy temprano, las figuras del espectáculo usaron sus redes sociales para mostrar su apoyo al equipo primero, y su desconcierto después VER NOTA

Finalmente, mientras mostraba cómo tenían que evacuar el lugar, agregó: “Un delirio todo esto. Así bajábamos por las escaleras, mientras caía una catarata de agua”. Y, para terminar, arrobando a su primo con imágenes del hall de entrada donde estaban esperando todos las personas que habían tenido que evacuar sus departamentos, agregó: “Se está inundando el edificio y llegan 2 pizzas. No lo puedo creer”.

El posteo de Marcelo Tinelli con Alina Moine en medio de los rumores de romance (Instagram)

Cabe señalar que los rumores de romance entre los Tinelli y Moine, que coincidieron en el mismo edificio, no tardaron en viajar 13 mil kilómetros hasta Buenos Aires y coparon los titulares. Mientras disfruta de su soltería, el conductor enfrentó los dichos y este jueves se refirió con humor a la situación, a través de sus redes sociales.

“Ya estamos listos para ir a la cancha a ver a Uruguay y vino a saludar ‘la novia’”, escribió el conductor en una de sus historias mientras muestra al Tirri, a Lolo y a Alina, ironizando sobre los rumores. De inmediato ella alza los brazos y festeja, mientras el resto de los presentes aplaude y se ríe de la situación. “Vamos que estamos todos para ir a la cancha a ver Uruguay y Corea y llega el Chato”, describe.

Seguir leyendo: