L-Gante reveló las fuertes amenazas que recibió de Alex Caniggia: “Te rompo la boca”

L-Gante reveló los fuertes mensajes que le envió Alex Caniggia (Foto: Captura TV)

Si bien durante los últimos días la pelea entre Alex Caniggia y L-Gante sorprendió a sus seguidores y a parte del público que no esperaba este intenso cruce de mensajes picantes, el tema no parece haber llegado a su fin, sino todo lo contrario.

El hecho mediático ocurrió cuando Alex viajaba en un taxi y se escuchaba de fondo la canción “I’m too sexy”, del dúo Right Said Fred. En ese momento, Alex escribió: “Qué temón man, esto sí es música”, dijo el ganador de El Hotel de los Famosos, el primer ciclo del reality que se emitió por Telefe. Y siguió: “Qué L-Gante ni L-Gante, qué trap ni trap ¿o no? Aguanten los 80 y los 90″, continuó. “Qué L-Gante, ni nada de esa música de hoy en día pedorra”, disparó sin filtros, de manera provocativa.

En ese momento, la respuesta de Elian Valenzuela no se hizo esperar. “Pero mi cadena es más grande que la tuya lelu lelu. Hijo de Caniggia te faltan 900 gramos para hablar de mí”, escribió L-Gante en su cuenta oficial de Facebook. Y enseguida continuó: “Mi música podrá ser pedorra pero por lo menos lo que tengo me lo gané yo y a la gente le transmito que ellos también pueden lograrlo. Si no fuera por tu papá vos serías el más barato a la hora de comprar gentileza y mentalidad. Abrazo”.

El posteo de L-Gante ante la crítica de Alex Caniggia (Foto: @lgante_keloke)

La contundente respuesta del cantante, despertó la ira del influencer. Sin dudarlo, arremetió por sus redes sociales. “Yo de la high como el caviar y vos tan mortadela... Si te gusta fumar agachate y fumate mi vel... Te veo vestido y me recuerda un dicho de mi abuela... aunque el mono se vista de seda, mono queda... ¡Aprendela!”, concluyó Alex, no sin antes dejar plasmado y arrobado el nombre del cantante para que no queden dudas de a quién estaba dirigido el enigmático posteo.

Después de esto, la respuesta de L-Gante fue sutil, a través de una imagen que subió a su cuenta de Instagram. El cumbiero 420 mostró en sus historias a su pequeña hija Jamaica sujetando una feta de queso y una mesa repleta de fiambre en donde se ven rodajas de mortadela en primer plano. En clara alusión a las irónicas palabras de Alex, el cantante apeló a la burla y agregó una frase más irónica todavía: “High society”.

La respuesta de L-Gante a las provocaciones de Alex Caniggia (Foto: @lgante_keloke)

Hace unas horas, al aire de Socios del Espectáculo, el ciclo de El Trece, el cantante concedió una entrevista desde adentro de su auto, en la que confesó que hace un tiempo había recibido amenazas por Whatsapp de parte de Alex Caniggia. “Yo no estoy enojado si él dice que no le gusta mi música porque cualquiera tiene sus gustos, eso no me molesta porque respeto los gustos de los demás y si a alguien no le gusto, no pasa nada”, comenzó relatando el cumbiero. Y enseguida agregó: “A mí me había mandado audios, mensajes, porque quería que lo fuera a visitar, me decía que mi música era una bomba. Pero después, cuando hubo una discordia, me mandó otro mensaje en un tono diferente: ‘Cuando te vea te rompo la boca, simio ignorante’”.

L-Gante reveló las amenazas que recibió de Alex Caniggia (Foto: Captura TV)

Acto seguido, Elián hizo escuchar cuál había sido su respuesta a Alex en aquel momento. “No te enojes, no te enojes, cuántas veces hiciste chistes para la gente humilde y yo, sin embargo, te sigo, mirá. Hace rato”, concluía su mensaje.

Muy tranquilo, L-Gante explicó que él puede entender que Alex haga un personaje que hace una diferencia entre la masa de gente, pero que él también tiene su propio personaje que es ser él mismo. “Yo tengo algo que quizás otros no tienen, y puedo decir guau, me lo gané yo. O puedo recordar cuánto me costó”, concluyó fulminante.

