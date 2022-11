L-Gante y Tamara Báez se habrían reencontrado por una amiga en común

L-Gante y Tamara Báez

Tamara Báez y L-Gante se separaron en malos términos y comenzaron una batalla en la Justicia. La influencer realizó una denuncia contra su ex por violencia familiar y económica. También hizo un pedido de una restricción perimetral y el reclamo por la cuota alimentaria que le corresponde a Jamaica, la hija que tienen en común. Mientras que el cantante le puso un bozal legal para evitar que haga declaraciones públicas en su contra.

Al parecer, el referente de la cumbia 420 y la joven dejaron de lado sus diferencias y habrían tenido un acercamiento. La periodista Estefanía Berardi encontró una serie de pistas y llamativas coincidencias a través de las redes sociales que marcarían un encuentro secreto entre los jóvenes.

“¿L-Gante y Tamara juntos?”, se preguntó la panelista de LAM (América) al publicar una imagen del músico con su hija, preparándose un sándwich, acompañado por una mujer que tiene puesto un buzo rosa y en su mano tiene un particular diseño de uñas.

Los posteos de Estefi Berardi

Según explicó Berardi esta mujer sería una amiga íntima de Tamara que se llama Keencito. Luego, mostró una imagen de la mencionada joven que está posando y tiene el mismo particular diseño de uñas que en la foto publicada por L-Gante.

Luego, la comunicadora encontró otro detalle curioso en una selfie que se sacó Báez. De fondo aparece una mujer con un buzo rosa que sería Keencito. “Nos hicimos el arito de la nariz”, escribió la mamá de Jamaica en la historia que publicó en su cuenta oficial de Instagram.

Por otra parte, el cantante fue noticia esta semana por haberse reencontrado con Miguel Ángel Prosi, su padre biológico. Las imágenes fueron grabadas por un corresponsal del ciclo A la tarde (América). Al parecer están recomponiendo el vínculo después de una larga ausencia y diversos pases de factura mediáticos que se dispensaron en los últimos meses. “A él no tengo ganas de verlo, pero tampoco estoy negado. ¿Para qué me voy a cargar con más cosas? Capaz que algún día que esté al pedo, lo paso a visitar”, había señalado el joven al verlo a su papá los medios. Y por las dudas, aclaró: “Con él no hay relación. Yo nunca le dije ‘papá’ a nadie”.

Sin embargo, la tensión se está diluyendo entre ambos y el último fin de semana se vieron en la provincia de Entre Ríos, donde vive Prosi y donde Elián Valenzuela estuvo para dar un show. Luego de su presentación, el músico le dio ese postergado abrazo a su papá: “¿Qué onda, papá? ¿Todo tranqui? Mucho gusto, eh”, dijo al verlo a Miguel Ángel y se saludaron cariñosamente.

“¿Todo bien? Buena, bien ahí”, seguía Elián para felicitar a su padre por estar ahí. “Dejame un segundito, nomás”, le dice Miguel Ángel a la cámara que estaba captando el reencuentro y padre e hijo se alejan para seguir su diálogo en la intimidad. Un rato más tarde, el hombre le dejó sus impresiones a un canal local. “Fue normal, de un padre a un hijo. Normal, normal. El pibe es sencillo como yo, no tiene puntos en contra ni nada que reprocharle. Me dijo que mañana hablamos de nuevo”, contó. En este reencuentro también estuvo Samira, la media hermana de L-Gante, quien facilitó la unión de las partes. “Ella tenía la misma felicidad que él”, dijo un cronista del programa que conduce Karina Mazzocco.

