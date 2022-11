La China Suárez y Rusherking compartieron una foto en familia luego de los rumores de crisis

La China Suárez y Rusherking enfrentaron los rumores de una crisis

La China Suárez y Rusherking están viviendo un intenso noviazgo desde hace 6 meses. La pareja comparte tiempo juntos e incluso suele realizar viajes en los que mezclan sus compromisos laborales con salidas románticas. Pero en las últimas horas, trascendieron rumores de crisis que relacionaban al trapero con María Becerra.

Al parecer, el músico habría tenido un reencuentro con su ex en Las Vegas, Estados Unidos, donde se llevó a cabo la entrega de la ceremonia de los premios Grammy Latino. Por este motivo, se sospechaba que la actriz y el joven estaban atravesando por una fuerte crisis de separación.

En medio de este contexto, La China publicó en su cuenta oficial de Instagram una foto con su novio para desmentir estos rumores. Ambos aparecen abrazados en una cena en la que participaron varios familiares en un restaurante. De esta manera, quedó en evidencia que no hay ninguna crisis entre ellos.

Además de su romance con el cantante, Eugenia disfruta un 2022 es un gran año: se abrió paso a nivel internacional con la serie Objetos en España, y participó en el desfile de una importante marca en Nueva York. Como si todo esto fuera poco, la actriz viajó a Qatar, país sede del Mundial de fútbol. Allí grabó un especial para Star Plus, la plataforma con la cual ella tiene contrato. En el ciclo, la ex Casi Ángeles viajó al país para descubrir su cultura, comida y paisajes. Esta es su primera experiencia como conductora.

En paralelo con las diversas actividades que tiene en su agenda, Suárez sigue apostando a su faceta como cantante. En este sentido, a fines de octubre estrenó “Ya no quiero verte”, una canción que interpreta junto a El Polaco que ya cosecha miles de reproducciones.

La canción, que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, fue grabada en julio, en los estudios Leslie Records, con arreglos de sonido tropical característico del Polaco en sus inicios, sumado a unos tintes orientales, haciendo referencia a su compañera.

En el video se los puede ver bailando y disfrutando al ritmo de la cumbia en un rodaje que finaliza con el fragmento de la canción. “Papi buena suerte, ahora no te quiero, ahora si me quieres, desde que te fuiste ha cambiado mi suerte, baby: ya no quiero verte”, dice ella y hace un gesto muy particular como broche final.

“El tema me lo acercó hace un tiempo un productor amigo, Chester Zeta, y lo seguí trabajando un tiempo hasta encontrar la versión final. Después me puse a buscar una chica para poder hacer el feat y cuando vi que La China empezó a cantar no dudé en escribirle. Siempre me gustó su onda”, contó Ezequiel Iván Cwirkaluk. Además, agregó: “la China es súper humilde, talentosa y al toque conectamos”.

La química entre ambos se puede ver a lo largo de todo el video, en que interpretan a una pareja que juega, baila y se pelea. Sobre el final, la China le dedica un gesto muy particular, que puede interpretarse como una indirecta para otras personas. Las repercusiones en las redes fueron muy positivas, sobre todo para la actriz y su participación, quien se animó a meterse de lleno en el camino del canto, y ya arriesgan que se transformará en uno de los hit del verano.

