Se filtraron audios de Alfa antes de Gran Hermano 2022: el asesinato de un primo y sus ganas de ser parte de El Marginal

Los audios inéditos de Alfa, el participante de Gran Hermano

En las últimas horas, Martín Ortega -hijo de Palito y Evangelina Salazar- sorprendió con unos mensajes en Twitter en los que hacía referencia a Walter Santiago, acaso el personaje más polémico de Gran Hermano 2022 (Telefe).

“Muy a mi pesar, termine fan de GH y así me sorprendí cuando vi a Alfa, un amigo de Facebook de hace rato, que siempre me pareció un personaje divertido. Recuerdo que quería hacer de un preso narco ‘cheto’ en El Marginal. Siempre quiso ser famoso y lo logró”, comenzó contando.

“Tengo cien mil audios de Alfa que son uno más divertido y bizarro que el otro. Es loco que ya se los mostré a un par de amigos porque de un día para el otro (desde que entró a Gran Hermano) son como tener mensajes de Mick Jagger”, agregó después y dejó la intriga. Pero este lunes algunos de ellos fueron develados en LAM (América).

“En serio, negrito, me gustaría que me llamen. La verdad que ando caído, ando con mucha angustia, ando triste. Tengo ganas de levantar un poco. Llamame si podés”, le dice Alfa a Ortega en el primer mensaje que emitieron en el programa conducido por Ángel de Brito.

Más audios inéditos de Alfa, antes de entrar a Gran Hermano

“¡Feliz cumpleaños! Mañana me internan, el lunes me opero, así que tirá la mejor onda que vos sos bueno en eso. Me tienen que hacer una tiroidetomia, me tienen que extirpar la tiroides, tengo dos tumores. Te mando un abrazo grande y espero que después de esto nos encontremos”, se escucha en el siguiente, enviado algunos días después del cumpleaños de Martín y en el que le cuenta de su operación.

En un mensaje siguiente, se escucha una reflexión de vida por parte del polémico “hermanito” después de un trágico suceso familiar. “Me hizo bien tu mensaje. Yo siempre digo que todo en la vida pasa por algo. Hoy estoy bajoneado porque me enteré que a mi primo del alma, que vive en Estados Unidos, lo mató la novia de dos balazos. Estuve todo el día con eso, es una cosa que te pega muy fuerte”, comienza contando Alfa.

“De la vida te llevás nada más que lo que viviste: no te llevás ni lo que ganás, lo que juntás, lo que perdés ni lo que rompés. Te llevás lo que vivís. Vos yo y todo el mundo, todos, todos. Muy pocos toman conciencia de eso. Lo único que sabemos con certeza es el día que nacimos, el resto no se sabe. No te conozco pero te quiero”, cierra en el audio, revelando el vínculo real con Ortega.

“Es que la vida es esto. Yo siempre digo que la vida, Dios, el destino o como quieras llamarle, te cruza con las personas que te tiene que cruzar, en el momento y en el lugar indicado. Es así, yo no tengo ninguna duda. Ya nos vamos a ver y te voy a contar varias historias. Yo vi cosas increíbles: yo vi al diablo varias veces. No sé si te acordás de la miniserie El Garante, que Lito Cruz hacía de diablo. Cuando yo vi eso, se me ponía la piel de gallina. Parecía que la había escrito yo”, dice Alfa en el mensaje que se reprodujo a continuación.

Se filtraron otros audios inéditos de Alfa, antes de entrar a Gran Hermano

Luego contó cómo de casualidad terminó haciendo un cameo en una serie estadounidense, excusa que utilizó para pedirle un lugar en un casting para las series producidas por Underground. “En Miami, por esas cosas de casualidad que te pasan, yo tenían una Ferrari Mondial convertible color amarilla. Y un día entra un vago que vos no dabas dos pesos por él y me pregunta para rentarme la Ferrari y una BMW 850 que era mía, para una miniserie. Yo pensé que era mentira. Era un sábado a la tarde, un tipo que parecía un falopero cualquiera. Y el día lunes apareció y dijo que me pagaba 3 mil dólares por cada auto, por día, y lo necesitaban tres días. Me salvó el mes el tipo ese. Cuando voy a la filmación, que se hacía en Coconut Grove, voy todo vestido de negro y me toman para hacer de russian serial killer. Así que estuve en un capítulo de esa miniserie, Burn Notice, de John Donovan, y usaron los dos autos míos, no lo podía creer”, le contó a Ortega.

Luego agregó: “También hice unas publicidades y también un corto para AXN, que tenía que hacer de asesino, se llamaba Los Sospechosos de Siempre. Te jodo porque me dijeron que Underground está haciendo un casting de El Marginal 2. Llamame y avisame a ver si me podés ubicar, a ver qué se puede hacer”.

A continuación, en otro mensaje se escuchó que le avisaba a Ortega que había mandado un video para Un Gallo para Esculapio. “A ver si podés hacer algo. Si no te lo reenvío acá”, insistía.

En otros audios que se reprodujeron en LAM, Alfa le contaba a Ortega que estaba cocinado unas fajitas para el parador que tenía (y que tiempo más tarde tuvo que cerrar “por las crisis que hay en este país”, según le contó más adelante al hermano de Sebastián, Emanuel, Rosario y Julieta) y también que lo invitaba a comer “con Carlos Regazzoni, el artista. “O si no a tomar un coffee por otro lado”, decía.

