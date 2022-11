Mery del Cerro se refirió a los rumores de pelea entre Paula Chaves y Zaira Nara

Mery del Cerro habló sobre su relación con Paula Chaves y Zaira Nara (Video: "Intrusos", América)

Mery del Cerro, Paula Chaves, Zaira Nara y Eugenia La China Suárez supieron formar un sólido grupo de amigas durante varios años. Sin embargo, todo comenzó a resquebrajarse en octubre de 2021, cuando estalló lo que muchos denominaron el “Wandagate”. Es que claro, la ex Casi Ángeles fue señalada como la tercera en discordia entre Wanda Nara y Mauro Icardi, y eso fue algo que la hermana de la empresaria nunca le pudo perdonar a la actriz: era de suponer que iba a defender a capa y espada a su familiar.

Paula Chaves y Zaira Nara compartieron un evento y hablaron de los rumores de pelea entre ellas Las modelos tuvieron que compartir un compromiso laboral e incluso se sacaron fotos juntas VER NOTA

Luego de ese escándalo, todas tomaron partido por la modelo y, por ese motivo, Suárez quedó relegada del grupo. “No sé si he perdido amigas, pero yo creo que he ganado en calidad, que es lo que nos pasa a todos cuando crecemos. Solo se queda cerca la gente que se tiene que quedar”, se había sincerado Eugenia en una reciente entrevista con Jey Mammon, aunque sin mencionar a ninguna famosa en particular.

Pero lo cierto es que en los últimos días hubo otro quiebre en este grupo de amigas. Se trata de la supuesta pelea que se originó entre Chaves y la menor de las Nara, luego de que la esposa de Peter Alfonso se enterara del romance que estaría comenzando Zaira con Facundo Pieres, quien casualmente fue pareja de Paula hace varios años. En el medio de este nuevo conflicto, habría quedado una vez más Mery, que al ser perfil muy bajo, le esquiva a las polémicas pero no puede evitar las preguntas de la prensa al respecto. En este sentido, en las últimas horas fue abordada por el cronista de Intrusos, que le consultó su opinión al respecto.

“Se dicen muchas cosas y muchas veces uno no sale a hablar porque hay conflictos que no tienen que ver conmigo y muchas veces se tergiversan un montón de cosas que no son así. Así que aprovecho para decir que no, está todo más que bien, como siempre, y los conflictos de otros no tienen que ver conmigo. Yo siempre quedo como en el medio de un montón de cosas, son temas de las otras personas”, comenzó expresando en diálogo con Alejandro Guatti.

La semana pasada, Zaira Nara, Paula Chaves y Mery del Cerro compartieron un evento y despejaron rumores de pelea

Ante la insistencia del movilero, señaló: “Estoy harta de que me pregunten por eso. Está todo bien con todos”. Justo en ese momento, apareció en su “rescate” su colega Agustín Sierra, que se sumó a la entrevista. “¿Qué está pasando con María?”, preguntó entre risas. De todas formas, ella siguió explicando: “Está todo bien, posta. No me gusta tener conflictos con nadie, si hay algo que me pasa cuando tengo un problema con alguien, es angustiarme. Está todo re bien”.

Más puntualmente sobre el conflicto entre Zaira y Paula, declaró: “No tengo idea, no son temas que me correspondan”. “Las dos desmintieron...”, le aclaró Guatti, lo que dio pie a su respuesta. “Entonces si lo desmintieron, buenísimo, está todo más que bien”, dijo. Por último, al ser consultada sobre si le sorprendieron los rumores, destacó: “No te voy a contar las cosas que hablo porque son cosas íntimas, de privacidad, que uno habla con sus amigos. Lo que te puedo decir es que está todo bien y que hay un montón de cosas que se dicen que serán verdad, otras que no, y que si hay conflictos ajenos, yo no me meto. Nunca me metí, no me involucro porque meterme en cosas privadas no me parece y a parte son cosas que me angustian, no me gusta”.

Seguir leyendo: