Viviana Canosa estrenó su cuenta de TikTok y en su primer video apuntó contra la clase política, el Mundial de Qatar y Gran Hermano

Viviana Canosa estrenó su cuenta de TikTok con un fuerte video

Viviana Canosa cumplió con su promesa y se reencontró con su público a través de su nueva cuenta en TikTok. En su primera publicación, compartió un video en donde reflexionó sobre algunos de los temas más presentes en la agenda actual. Aunque, en vez de mostrarse en persona, lo hizo a través de una especie de avatar.

“Me censuraron. Me sacaron de la tele. Pero acá estoy en las redes, para decir lo que se me canta. ¿Me seguís en TikTok? Voy a ser la voz del ‘rebaño de pelotudos’. Les voy a romper las pelotas a todos los políticos. ¡Van a correr!”, comenzó expresando.

Además, apuntó contra el actual Gobierno: “Se viene un año de elecciones y voy a estar presente para contarte todo lo que pasa en Argentina. Aunque el Gobierno quiera tapar todo con el Mundial ¿Escuchaste a la ministra del Trabajo diciendo ‘después seguimos trabajando en la inflación, pero primero que gane Argentina’? ¿O al ridículo del presidente Alberto Fernández: ‘Lo que debemos pensar los argentinos ahora es como ganar el Mundial’? Somos un rebaño de pelotudos. Parece que en la Argentina no pasa otra cosa que Gran Hermano y el Mundial”, agregó.

“Se cagan en la pobreza, en el hambre, en la inflación, en la inseguridad. Son unos turros. Nos distraen para que no veamos lo que realmente pasa. El presidente sigue boludeando a todos los argentinos. Y la dueña del ‘Frente de todos contra todos’ coquetea con la candidatura a presidente como si este Gobierno no fuera de ella ¡Una locura! Y al ministro Manos de Tijera se le está terminando la concesión. El ‘superministro’ está más devaluado que el peso”, continuó Viviana.

Viviana se mostró como una especie de Avatar en su primer video en TikTok

Finalmente, Canosa concluyó categórica: “La Argentina es un barco a la deriva. Tenemos una diarrea de elefantes sobre nuestra cabeza y el Gobierno espera que los goles de Messi puedan ocultar que el Titanic se está hundiendo. Pero les tengo la buena noticia del día: ¡Faltan 395 días para que se vayan!”.

Recordemos que la periodista habló por primera vez en público sobre las razones por las cuales decidió renunciar al programa que conducía en A24, hace un mes. En aquel momento, la conductora de Viviana con Vos, que se emitía de lunes a viernes a las 21, informó que por diferencias con la gerencia del canal había decidido dejar el ciclo.

En esa oportunidad, Canosa había señalado que atravesaba una situación difícil porque está al cargo de la manutención económica de su hogar y ese mes no cobrará el salario por la decisión que adoptó. “Estábamos haciendo un éxito y nadie se baja de un éxito, no podía hacer otra cosa, mi renuncia sirvió para exponer que había censura”, aseguró. “No me fui porque tenía otro trabajo o tengo otro, pero estoy feliz con la decisión que tomé”, desarrolló.

"Les voy a romper las pelotas a todos los políticos. ¡Van a correr!”, manifestó Canosa en el video

Y reflexionó: “Ellos -por los funcionarios- quieren manejarlo todo, a nosotros, lo que decimos, pensamos y sentimos. Quieren un discurso único, les jode mucho la libertad. Y le tienen pánico a la libertad de expresión”.

“Les gusta el silencio y la clandestinidad para seguir afanando a la Patria y a la República. La mayoría de los medios retrasan, el pueblo va muchos pasos adelante. No comprenden el humor social, de qué trata y desde el programa sentíamos que teníamos la sensación térmica de lo que pasaba. Hablan del discurso del odio y nadie tiene más odio que ellos”, continuó.

Viviana Canosa debutó en el ciclo Viviana con Vos el 1° de marzo de 2021, en el horario de las 18. En su segunda temporada se mudó a la franja de 21 a 23, un horario que estrenó el 21 de febrero y en el que permaneció hasta el jueves 4 de agosto, día que salió por última vez al aire, junto a sus compañeros Juan Manuel Dragani, Ezequiel Spillman, Jorge Giacobbe y Andrés Bombilla.

