Diego Brancatelli se sometió a un control de alcoholemia y mostró el resultado

Diego Brancatelli se sometió a un test de alcoholemia y mostró el resultado

Desde hace ya varios años que se intensificaron los controles de alcoholemia en las calles de la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, con el fin de evitar la mayor cantidad de accidentes posibles. En este sentido, nadie está exento de que los agentes de tránsito lo intercepten en cualquier momento y esto fue lo que le ocurrió en las últimas horas a Diego Brancatelli, quien no tuvo problema a la hora de mostrar el resultado del test en sus redes sociales.

“¿Cuánto, cuánto?”, le preguntó el periodista al personal encargado de controlarlo. A lo que la mujer que trabaja para Seguridad Vial respondió: “Cero, perfecto”. “¡Muy bien!”, se mostró orgulloso de sí mismo el panelista de Argenzuela (C5N). “Es para que promociones el alcohol cero, siempre”, agregó la uniformada. “¿Todavía no, no?”, le consultó Brancatelli, en referencia al proyecto de ley que se quiere implementar en Provincia para que, al igual que en Capital Federal, la tolerancia de alcohol en sangre sea cero para los conductores de vehículos, y que, en caso de incumplirlo, se castigue con penas que incluyen multas, arresto, retención de la licencia e inhabilitación. “Acá todavía no”, aseguró la agente. En tanto, el periodista cerró con un mensaje para concientizar: “Si manejan, alcohol cero, ya lo saben”.

Diego Brancatelli durante el control de alcoholemia

En tanto, “Branca”, tal como lo apodan muchos en el medio, también escribió: “Como usuario de moto, soy un convencido del uso de casco. Debería ser voluntario. Pero en Argentina no entienden. Por lo tanto: obligatorio. Multa y retención de moto al que no lo use. Este finde me tocó control de alcoholemia en la PBA. Si tomaste, no manejes. Alcohol 0″.

El tweet de Diego Brancatelli

Por otra parte, días atrás Brancatelli también había sido noticia luego de mostrar la reacción de sus hijos al enterarse de que viajarán al Mundial de Qatar 2022. “Necesito que abran y vos, que sos el hermano mayor, leas y los dos presten atención y digan que les parece”, se lo escucha decir al periodista, mientras les entrega una misteriosa caja a los pequeños. Acto seguido, los nenes proceden a abrirla, y descubren que contiene varios objetos y merchandising de la Scaloneta. Pero la sorpresa llega cuando el mayor lee en voz alta la carta. “Contrato de viaje al Mundial de Qatar 2022″, comenzó expresando en voz alta, y se detuvo para secarse una lágrima de emoción. Luego, continúa: “Viajarán al Mundial de Qatar de futbol 2022″. Y procede a leer todas las “condiciones” que deben cumplir: “Uno, alentar mucho a la Selección. Dos, en cada grito de gol deberá abrazarse fuerte con su familia”.

Entonces, el panelista les aclara: “Esta es una invitación y una confirmación del viaje al Mundial. ¿Acepta estas condiciones para ir al Mundial?”. “¡Yes!”, responde el mayor. “Firme, vamos”, le responde su padre, que le entrega el papel casi como si fuera un documento, y luego hace lo propio el más chiquito. Para coronar el emotivo y feliz momento, toda la familia se concentró en el living de la casa para celebrar cantando canciones típicas de aliento a la Selección.

Para acompañar el video, escribió un emotivo texto en su cuenta de Instagram. “Y un día llegó el momento de decirles a Valentín y Luca que viajaríamos al Mundial de Qatar 2022 a alentar a la Selección. Vamos a cumplir un sueño. Algo que empezamos a darle forma hace más de 2 años. Ir en familia al evento más importante del mundo. Un poco por trabajo y otro poco por placer. ¡Pero estando los 4 juntos todo será hermoso!”, comenzó expresando.

Y continuó: “Nos costó mucho llegar. Años de sacrificio y ahorro. Sueños Proyectos. ¡De mucho esfuerzo! Pero llegamos. ¡Y ahí vamos! ¡Con muchas ganas de gritar goles de Leo Messi y toda la Scaloneta!”. Por último, cerró: “Gracias a todos los que nos han ayudado a cumplir este increíble sueño. A los que se alegran con esta noticia y a todos los que nos van a seguir minuto a minuto. ¡Porque generaremos mucho material! ¡Vamos Argentina! ¡Todos juntos por la Celeste y Blanca!”.

Seguir leyendo: