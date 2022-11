Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand, Andy Kusnetzoff y Juana Viale para el fin de semana

El pacto con los militares que redactó Perón y los afiches dándose la mano con Lanusse que nunca vieron la luz

Antes de su regreso a la Argentina, Perón redactó un acuerdo de 10 puntos entre él y el presidente de facto que no prosperó. Las razones del gobierno militar para no aceptar. El pedido de condena a la guerrilla que el líder justicialista no quiso hacer. Y las dudas que, a pocos días de la fecha planeada para la vuelta, tenían distintos actores políticos sobre el retorno