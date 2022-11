Canta Conmigo Ahora: la jurado Sofi de Blas se emocionó con la participación de su marido

Canta Conmigo Ahora: la jurado Sofi de Blas se emociono con la participacion de su marido en el certamen

Siguen los duelos de cara a la final de la segunda temporada de Canta Conmigo Ahora (El Trece) y se vivió un alto momento emotivo de la mano de una pareja: ella, Sofi de Blas, participante de la primera edición del reality que conduce Marcelo Tinelli; él, Jano Piccardo, actual concursante, ambos son marido y mujer.

Ocurrió al dirimirse el segundo duelo de la noche. Jano se enfrentaba a Héctor Amigorena y en la previa, el conductor le preguntó: “¿Esperás que tu mujer se pare?”. “Si canto bien, sí, sino que no se pare”, le respondió Piccardo. “¿Vos sentís que va a ser así o que la va a poder el amor?”, insistió Tinelli. “Ojalá que se pare por lo que yo haga, sí. Ojalá que sí”, se esperanzó el cantante.

Así las cosas, quien pasó primero al escenario fue Amigorena, quien interpretó el clásico bolero “Perfidia”. Si bien tuvo una performance elogiada por la mayoría de los 100 jurados, apenas cosechó 60 votos. Luego llegó el turno de Jano, quien cantó “Tears in Heaven”, la desgarradora balada que Eric Clapton escribió inspirado en el trágico accidente que sufrió su hijo Conor en 1991, cuando el niño de cuatro años de edad falleció al caer desde el piso 53 de un edificio en Nueva York.

Cuando Jano comenzó a cantar los primeros versos, la cámara enfocó a Sofi, quien soltó una sonrisa enamorada, encantada por la voz suave de su marido. Y cuando se paró para aprobar la performance, sus compañeros del jurado la aplaudieron. Pero a medida en que la canción continuaba, su rostro comenzó a poblarse de lágrimas por la emoción, mientras cantaba la letra junto a su marido.

Jano Piccardo hizo emocionar hasta las lágrimas a su mujer Sofi de Blas, integrante del jurado de Canta Conmigo Ahora (Foto: Ramiro Souto - LaFlia)

A la hora de las devoluciones, Tinelli le dio la palabra en primer término a Román El Original. “Me quedé sorprendido, no había tenido la oportunidad de escucharlo antes y me encantó. Me dejó la piel de pollo... ¡pasa que yo soy de Boca!”, bromeó el cantante de cumbia “La rompiste, me encantó, tenés una voz bárbara, una interpretación espectacular, un temazo... ¡la combi completa!”, cerró Román.

Luego fue el turno de La Gata Noelia. “Lo tuyo fue casi lo mejor que escuché en todo el programa, realmente te felicito. Me dejaste los pelos de gallina y eso que soy de Boca”, dijo la cantante siguiéndole el juego a Román.

“Tu mujer está emocionada”, le dijo Marcelo a Jano. “Sofi, ¿qué vas a decir de tu marido?”, le preguntó a De Blas. “Yo estoy emocionada, como siempre. Chicos, ustedes ya me conocen, soy de lágrima fácil. Me emociona mucho verlo ahí brillando de esa manera y conectando de vuelta con lo suyo, después de tanto tiempo”, dijo la jurado.

“Me emociona mucho la canción, es una canción que el autor, Eric Clapton, se la escribió a su hijo que falleció, y es fuerte”, siguió y se interrumpió por el llanto. “Me parece que él pudo transmitir todo ese amor y, nada, te admiro muchísimo. ¡Gracias!”, le dijo directamente a su marido. “Te amo, mi amor”, le devolvió él y se derritió de amor todo el estudio.

Marcelo Tinelli junto a Jano Piccardo (Foto: Ramiro Souto - LaFlia)

Finalmente, la emotiva interpretación de Piccardo también conmovió al jurado y obtuvo 97 puntos, con lo cual derrotó a Amigorena y se convirtió en finalista del certamen.

