Lali Espósito anunció que lanzará una canción en homenaje a Moria Casán

Lali Espósito contó que hará una canción en homenaje a Moria Casán (Youtube Los Prieto Flores)

Lali Espósito no para. No solo no abandona su faceta actoral -por caso, acaba de estrenar la serie El fin del amor, por Amazon Prime -sino que además sigue triunfando en su carrera musical. De hecho, este año con su Disciplina tour brindó numerosos shows tanto a nivel local como internacional y, por si fuera poco, también continúa lanzando canciones que rápidamente se convierten en hits. En este sentido, en las últimas horas la artista hizo una sorprendente revelación que sacudió a sus fans: hará un tema en homenaje nada más y nada menos que a Moria Casán.

“En mi disco nuevo hay una canción que es un homenaje a Moria. Se llama ´¿Quiénes son?´”, comenzó contando en una entrevista con Los Prieto Flores, el canal de YouTube que tienen los influencers españoles Natalia Flores y Borja Prieto. Y detalló: “La llamé, sabe todo. Porque sampleé... samplear, para los que no saben, es agarrar un pedacito de algo que existe, y usarlo en una canción. Y yo, de una entrevista que ella dio donde está muy enojada y dice: ´´¿Pero quiénes son?´, de la gente que la critica, robo eso. Entonces, la llamé, le conté, le pedí permiso y ella encantada, me dijo: ´Mi amor, placer, usame´”. “Asi que la canción se llama ´¿Quiénes son?´ y está el sample de Moria diciendo esa frase”.

Como no podía ser de otra forma, esta declaración generó un revuelo en las redes sociales, donde muchos internautas se mostraron entusiasmados por escuchar este nuevo tema. “No quiero, NECESITO escucharla”, “¡El nuevo disco de Lali se viene con todo, necesito escuchar esa canción!”, “Enloquezco”, “Mis dos reinas”, “Muy ansiosa por escuchar esto”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en Twitter.

Lali Espósito y Moria Casán, una unión impensada

Por otra parte, este último sábado, tanto Lali como Moria estuvieron presentes en la Marcha del Orgullo. En pleno centro porteño, la ex Casi Ángeles irrumpió a bordo de un micro descapotable y puso a bailar a la multitud con un nuevo tema. “Estamos acá en este bus este año porque celebramos la vida, celebramos el respeto, la música que nos identifica. Por eso estoy yo acá, porque yo trabajo de esto y me vine a este escenario para que nos haga felices. Sentimos que no podíamos faltar con todo este equipo de amigues increíble”, señaló la protagonista de Sky Rojo ante una multitud que celebraba cada una de sus palabras.

Lali no quiso llegar a la fiesta con las manos vacías y tenía una sorpresa para compartir. “Como es un día recontra power y recontra especial, les quiero regalar una canción que está hecha para ustedes. Un tema que nos inspira para seguir adelante, para hacer las cosas que deseamos, para ir hacia eso que nos dijeron que no podemos y sí podemos. Se la dedicó con el corazón”, introdujo como pie a “Motiveishon”, el tema con el que puso a bailar a toda la 9 de Julio, bajo una lluvia de papel picado y la inmensidad del cielo celeste.

La cantante documentó parte de esa aventura en sus historias de Instagram, y luego compartió un fragmento de otra de sus canciones: “N5 el 5N”, escribió haciendo referencia al juego entre el título de su último single y la fecha, una coincidencia a medida. Y entre fotos y videos resumió con una frase las emociones que atravesaban su cuerpo, si es que eso es posible: “El mejor día de mi vida”.

La One, por su parte, también volcó sus emociones, pero en su caso en la red social del pajarito. “Impresionante!!! supera lo conocido, más que la PRIDE madrileña! muyyyyy arriba!!! #Plena”, escribió.

