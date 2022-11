El llanto desconsolado de Coti de Gran Hermano 2022 al escuchar gritos desde afuera de la casa

El llanto desconsolado de Coti de Gran Hermano 2022

La casa está alborotada. Si bien las reglas son claras y el único límite a la hora de jugar es no hacer complot, en Gran Hermano no está bien visto hacer una nominación espontánea y los participantes que utilizan ese recurso comienzan a sufrir las repercusiones. Primero fue el turno de Agustín, que bajo la sospecha de que había sido él quien la realizó, terminó en placa con la mayoría de los votos de sus compañeros. Y ahora, que se confirmó (al menos para los televidentes) que la que utilizó esa estrategia es Coti, todo se complicó para la correntina.

La historia familiar de Nacho de Gran Hermano 2022: sus dos papás y la repentina muerte de su mamá El participante del reality conducido por Santiago del Moro contó cómo fue la separación de sus padres y lloró al recordar a su madre, fallecida en mayo del 2021 VER NOTA

“Dijeron Coti traidora”, comenzó a llorar la participante contántole a su novio, Alexis, lo que minutos antes había sucedido: un grupo de personas se habrían acercado a la casa que está ubicada en Martínez y gritaron la estrategia de la joven. “Votó a Lucila y Mora”, se escucha a lo lejos.

SI bien “el afuera” pide que los jugadores armen y desarmen estrategia porque eso es también lo entretenido del reality, lo que no cayó bien es la elección de sus compañeras, ya que entre las chicas tenían un pacto de no votarse para cuidarse entre ellas. “La gente me odia porque fui a votar a las chicas. Ellas están haciendo el juego de las chicas y votar a ellos y yo digo que sí”, le contó Coti a su novio en pleno llanto, mientras él intentaba consolarla.

El desconsuelo de Coti ante el grito que escuchó en su contra

Coti no viene pasando muy buenos momentos dentro del reality. De hecho, hace pocas horas tuvo una feroz pelea con Alfa. Todo comenzó luego de que ella notara que alguien había escondido sus cosas y sospechara de él. Muy decidida, fue al tender a guardar en un armario las bandanas que Walter suele usar. “Yo no tego que ver, no toque ni hice nada”, dijo él, que estaba acostado en la cama charlando con sus compañeros. Para seguir el tema, ella le pidió prestado “uno de esos cositos que te ponés en la cabeza”.

Qué dijo la mamá de Martina sobre la decisión del público de eliminar a su hija de Gran Hermano 2022 Pamela opinó de la reacción del público en contra de la joven acusada de maltrato, quien cosechó más del 57% de los votos para que quede fuera de juego VER NOTA

Rápidamente él entendió por dónde venía la cosa: “Están colgados afuera y si los llagaste a tocar te agarro la ropa. la cargo en el baño y vas a ver, lo voy a buscar. lo llegaste a tocar...”. Entonces ella insistió: “Las vas a buscar como yo tuve que buscar mis cosas que ustedes me escondieron” y mientras ambos elevaban la voz y él seguía diciendo que no tenía nada que ver, ella argumentó: “Las cámaras me dijeron, pregunté en el confesionario y me dijeron que va a haber sanción porque las cosas no se tocan”.

“¡Dame las cosas mías!”, pidió a los gritos mientras Coti las señalaba, sin alcanzárselas. “No, no voy a buscar nada, te estoy hablando en serio, voy agarro tu ropa y la tiro a la basura”. “Vos empezaste Alfa”, insistió ella y él la frenó: “No nena”. “La c... de tu madre, bancátela si lo hacés”, comenzaron los insultos por parte de ella. Decidido a que él no buscaría sus cosas sino que ella se las alcanzara, Alfa comenzó a abrir la puerta del placard de Coti insistiendo con que él no tenia nada que ver. Para frenar la discusión, o por miedo a que esta vez él se metiera con sus prendas, Coti le revoleó sobre la cama las bandanas a Alfa al grito de: “No me vuelvas a romper las bolas con tus cosas”.

Un influencer se coló en la casa de Gran Hermano 2022 y dejó un regalo en el patio El Wandi, como se hace llamar el joven, se trepó por la medianera y se asomó a la casa más famosa del país VER NOTA

En tanto, este miércoles por la noche se conoció quién fue el afortunado en ser salvado de la placa de nominación. Es que Romina, que esta semana fue la ganadora de la prueba del líder, había logrado no solo su propia inmunidad, sino también ese beneficio. Luego de meditarlo bastante, expresó: “Me costó un montón pero creo que a la que no voy a salvar, la gente la va a apoyar. Así que voy a salvar a Dani”. De esta forma, la placa quedó conformada por Mora, Agustín, Juan y Alfa. En la gala del domingo se definirá quién quedará afuera de la casa, decisión que se basará en el voto del público.

Seguir leyendo: