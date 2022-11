Gran Hermano 2022: entre lágrimas, Juliana recordó el trágico accidente en el que su hermano perdió la vida

Juliana de Gran Hermano contó cómo fue el accidente que le costó la vida a su hermano

Después de más de tres semanas de encierro, es inevitable que de a poco los participantes de Gran Hermano se vayan animando a contar sus duras historias de vida. En este contexto, en las últimas horas fue el turno de Juliana Díaz, quien enmudeció a todos sus compañeros al relatar el trágico accidente automovilístico en el que su hermano perdió la vida.

La palabra del colegio donde trabajaba Martina de Gran Hermano 2022, acusada de maltrato La participante del reality era profesora de educación física en el lugar y luego de su ingreso a la casa, comenzaron a circular acusaciones en su contra a través de las redes sociales VER NOTA

“No vivíamos en la misma ciudad, yo siempre viví lejos de mi familia y cada vez que volvía, no pasaba tiempo con él o, como éramos tan distintos, cuando me decía de hacer algo o de comer en familia, no sé...nunca me pintaba o siempre tenía otros planes”, comenzó relatando entre lágrimas. Y continuó: “Ese fin de semana, el día anterior, fueron a merendar con mi mamá y mi sobrinito del corazón para festejar que mi vieja se había podido comprar un auto nuevo, me dijeron de ir y no tuve ganas. Se sacaron una foto y todo. Al otro día falleció y me sentí súper mal de no haberlo podido disfrutar o pasar un rato con él, y de no haber compartido más tiempo”. “Eso me frustra, no haber pasado más tiempo con mi hermano”, cerró, muy angustiada.

En septiembre del año pasado, la joven había hecho un emotivo posteo en su cuenta de Instagram dedicado a su hermano. “Hola Lu, mi hermano mayor, mi ejemplo.. Hoy seria tu cumpleaños número, toda una vida por delante. Perdón que recién ahora te escribo, hace rato que lo intento y no puedo hilar palabras, hace muy poco que te perdimos físicamente y no veía la razón de volcar mis sentimientos en las redes sociales, siento que aun no puedo recibir la respuesta de la gente sin ponerme triste, pero bueno no quería dejar pasar más tiempo para escribirte para que ojala te puedan llegar estas palabras, todo mi amor donde estas”, comenzó expresando junto a algunas postales familiares.

Juliana Díaz junto a su hermano

En tanto, se preguntó: “¿Por qué te fuiste tan rápido, por qué no me esperaste, por qué ahora me siento tan sola? Por momentos pienso por qué no me paso a mi, vos tenias tantos planes, proyectos, te querías casar, tener tu casa y tus hijitos, ¿y yo? Nada.. y me parece injusto que hayas sido vos, pero también pienso que si me hubiese pasado a mí, vos no podrías vivir con eso, aunque yo tampoco pero sé que es diferente, cuanto que sufriste con cada perdida que nos toco este año, me duele el alma recordarlo”.

Gran Hermano 2022: por amplio margen, Martina Stewart Usher fue la segunda eliminada Luego de la salida de Tomás Holder, el público eligió a la profesora de educación física, quien ya dejó la casa más famosa del país. Lo más destacado de la gala VER NOTA

Y cerró: “Ahora me toca ser la mayor, la que tome las decisiones siento que no voy a poder sin vos, porque eras vos el sensato. Me da terror saber que ahora no voy a tenerte más para que me aconsejes.. Pero bueno, no quiero ser egoísta, sé que me vas a guiar, que no me quisiste dejar sola en este plano, que no querías esto, solo que no encuentro las respuestas que me reconforten el alma. Todo me duele, estoy tan enojada con la vida, con el universo, con Dios, cuanta angustia Lu... Y perdón, sé que son tristes mis palabras, me cuesta ser positiva, lo único que esto me dejó de ´bueno´ es que ahora entiendo un poco mejor la vida, las elecciones, las importancia de las cosas, y no tal vez como lo veía antes”.

Seguir leyendo: