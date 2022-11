Del odio al amor: la relación de Alfa con Romina y la tajante opinión de su hija

La hija de Alfa hablo sobre la relacion de su padre con Romina, la exdiputada

Si bien cuando Alfa apenas entró en la casa de Gran Hermano causó polémica, con el correr de los días se fue transformando en uno de los personajes más queridos. Por si fuera poco, y contra todos los pronósticos, también comenzó a tener un acercamiento con Romina, la exdiputada kirchnerista, con quien parece tener intenciones de tener un vínculo que vaya más allá de la amistad.

En este sentido, su hija Ángeles dio su opinión al respecto. “No sé, no lo veo con ella. La gente te puede sorprender, pero si me preguntás a mí, no lo veo ni lo quiero ver ahí. Romina no sé que edad tiene, pero son todos mucho más jóvenes ahí”, comenzó expresando la joven en diálogo con A la Barbarossa, el programa que conduce Georgina en Telefe.

En tanto, también le consultaron sobre una escena en la que se lo ve contándole un sueño que tuvo a Romina. “Ayer veía eso y mi papá me vive llamando para decirme lo que soñó. Por eso, lo veo y es él. De hecho, yo heredé eso de él, sueño mucho y lo cuento. Le creo porque en la vida también hace eso”, destacó. Por otra parte, continuó: “Él fue a pasarla bien y creo que está bueno”.

En otro tramo de la entrevista, su hija también habló sobre una anterior novia que le rompió el corazón a Alfa. “Mi papá es muy enamoradizo y cuando se engancha, se engancha, y sufrió un montón. Estaba muy angustiado, me llamaba llorando y yo trataba de levantarle el ánimo. Ni idea qué fue lo que le pasó, porque no soy de meterme mucho en detalles, pero sí se que estaba muy enamorado”, reveló. Y profundizó: “Habrá estado un año con ella, yo la conocí y compartí distintos momentos. Pero no sé que pasó y él terminó angustiado, bajó mucho de peso”.

Alfa, uno de los personajes más polémicos de Gran Hermano 2022 (@alfa_walter)

Apenas ingresó a la casa salieron a la luz rumores sobre supuestos romances con algunas famosas. Entre ellas, Georgina Barbarossa, que en su programa dijo conocer al participante. “Es re sensible”, deslizó llamando la atención de los panelistas de A la Barbarossa.

Sin dar mayores detalles, contó que se conocieron en pandemia y que Alfa fue a su casa con un auto antiguo, aunque no pasó de la puerta. También reveló que la había llamado para consultarla sobre su participación. Y ante la insistencia de su equipo, que querían saber si habían sido novios o habían compartido algo de intimidad, señaló: “Nos conocimos por redes sociales, por una aplicación pero no era de citas. Nos vimos un montón de veces, y cuando vino a casa me preparó empanadas de tripa gorda y se quedó en la vereda. Fue un agradable encuentro”.

Días después, en el mismo programa, entrevistaron a Roxana, la hermana de la expareja del participante. Y durante la charla salió inevitablemente el tema de los romances famosos. La mujer dijo desconocer el de María Valenzuela y ratificó el de Pata Villanueva. “¿Y el de Georgina?”, quisieron saber desde el panel. “Ese me re sorprendió, tampoco sabía”, expresó Roxana.

