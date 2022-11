De tirarse del Puente de la Mujer a colarse en recitales: El Wandi, el influencer que se metió a la casa de Gran Hermano 2022

El Wandi

Tiene más de 130 mil seguidores en TikTok y más de 30 mil en Instagram, las redes donde se define como “creador” y se hace llamar “El Wandi”. Allí el influencer es conocido por colarse a lugares de todo tipo, recitales, negocios, atracciones. Su última intromisión se hizo viral, ya que intentó ingresar a la casa de Gran Hermano, en la localidad de Martínez.

El influencer ingresó por la parte de atrás de la casa, que da a unas canchitas de fútbol, y comenzó a trepar por paredes y techos, hasta asomarse al jardín de la casa más famosa del país. Desde allí y con la vista al patio donde los “hermanitos” pasan las horas, se grabó con el celular.

“Acompáñenme, hola gente averiguamos por donde meternos y esta es una entrada muy copada, así que vamos a intentarlo”, se lo escuchó decir y de inmediato comenzó a trepar por las paredes y techos de la cancha de fútbol que está detrás de la casa.

Un hombre de asomó por la medianera de la casa de Gra Hermano

“Acabamos de salir por ahí, y quieren ver la casa de Gran Hermano, la van a ver”, dijo ya desde un techo y se logró ver la pileta, reposeras y el patio. Luego preguntó si les parecía que tirara su remera, y lo hizo mientras seguía enfocando el estudio de Telefe: “Gente no se imaginan la adrenalina que estoy sintiendo, si les gustó compartan, denle me gusta, el Wandi papá, tiro la remera y me voy rajando”.

Los concursantes del reality conducido por Santiago del Moro en Telefe advirtieron la presencia de alguien ajeno al programa y María Laura y Lucila encontraron en el patio la remera que el influencer había arrojado. “Se coló en la casa y dejó la remera para decir que entró. El Wandi, es un loquito que se cola a todos los lugares”, dijo La Tora y Juan preguntó preocupado si creían que aún estaba en el hogar. Su video ingresando a la casa más famosa del país obtuvo en pocas horas más de 17 mil “Me gusta” en TikTok y otros seis mil en Instagram.

El Wandi se tiró del puente de la mujer

No es la primera vez que El Wandi ingresa a lugares sin permiso. Alguna vez ya había compartido videos de él colándose en diferentes recitales: Duki en Vélez, Tini Stoessel, Hernán Cattáneo en Córdoba y hasta en una fecha del festival Lollapalooza. Además de entrar a lugares como el Parque de la Costa o una casa de comida rápida disfrazado de empleado.

Alguna vez también compartió un video de él tirándose al río por el Puente de la Mujer, en Puerto Madero. “Siempre me quise tirar. No me importó nada. Me agarró Prefectura antes de llegar a la costa”, contó. También compartió incómodas pruebas como tirarse por la bajada de un estacionamiento dentro de un chango de supermercado o ponerse jugo de limón en los ojos a ver si ardía.

El Wandi se coló en el recital de Duki

Hasta el momento, ni desde Telefe ni desde la producción de Gran Hermano se refirieron al ingreso del joven a la medianera de la casa. El domingo, Martina Stewart Usher dejó el juego, tras estar nominada con Nacho y Juan, sus compañeros del grupo denominado “los monitos”. El lunes por la noche, en El Debate con Santiago del Moro, habló sobre sus movimientos en el marco del juego: “Me relacioné con la gente que sentía más afecto y afinidad, no tuve nada en contra con ninguna mujer. Afuera tengo muchos amigos varones, me siento más protegida”.

“Me considero buena persona, pero ahora escuchando a los chicos, pienso que algunas actitudes de juego -porque yo entré a jugar, no a ser buena persona- pudieron caer mal”, se autodefinió Martina. “No soy de agredir ni de insultar. No lo hago afuera ni siento que lo haya hecho adentro”, agregó y siguió: “Nosotros pensamos que estábamos jugando bien, que divertía... Claramente no. Pero nos divertía ser cuatro contra toda la casa”.

