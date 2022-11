Tamara Báez muy dura contra L-Gante: “Acá estoy manteniendo mi vida y la de mi bebita, sin que nadie nos dé nada”

Tamara Báez y L-Gante no tienen paz

Desde que anunciaron su separación, la relación entre L-Gante y Tamara Báez está cada día más tensa: polémicos posteos en las redes, fuertes reclamos y acusaciones cruzadas hacen que la ahora expareja no pueda tener paz. Si bien pudieron llegar a un acuerdo por el régimen de visitas de Jamaica, la beba de un año que tiene en común, todavía no lograron coincidir en lo que respecta a la cuota alimentaria. Y, como si fuera poco, semanas atrás el cantante le puso un bozal legal a la joven para que no hable públicamente de su hija.

En este contexto, en las últimas horas la influencer hizo un contundente descargo en sus stories de Instagram, red social en la que ya acumula un millón y medio de seguidores. “Qué año difícil este. Me pasó de todo, pero sigo con fuerzas y metiéndole. Lo único que me pone triste es no poder mostrar a mi bebé que estoy criando y que les mostraba todo, hasta en el embarazo”, comenzó expresando, apuntando contra el padre de su hija. Y agregó, contundente: “Me parece súper injusto ¡Muchas cosas son injustas!”. Por último, lanzó una fuerte indirecta al músico que, según ella, no se haría cargo de la manutención de la nena: “Pero acá estoy yo manteniendo mi vida y la de mi bebita, solitas pero felices, sin que nadie nos dé nada”.

El mensaje de Tamara Báez contra L-Gante

A mediados de octubre, cuando se hizo efectivo ese bozal legal, Tamara también había reaccionado en las redes. “Tengo mucha bronca. No van a poder ver más a Jami. No van a poder ver crecer a mi hija, no voy a poder presumir la hija hermosa que tengo y cuido todos los días las 24 horas yo sola, así como lo vengo haciendo desde hace un año”, comenzó diciendo la joven en sus stories. “Arreglá lo de la cuota alimentaria”, dijo junto con un emoji de ratón. “La estoy manteniendo yo sola y encima ¿ahora hacés esto?”, siguió exprensando con furia. Luego de esta medida judicial favorable para con el autor de éxitos como “KU” y “Bar” (junto a Tini Stoessel),

Báez también había cargado contra Alejandro Cipolla, el abogado del músico y quien había celebrado el fallo: “¡Se acabó el conflicto, L-Gante! Ahora se resuelve en la Justicia y no en la televisión. ¡Nueva batalla ganada!”, había dicho el letrado. “Sos un injusto y ¿decís batalla ganada? Cuando soy la madre de tu hija, ¿de qué batalla hablás? Te odio, sos una mentira”, fue la respuesta de Tamara contra el abogado. “Nos usaste cuando la gente compraba con vos y cuando pintabas la familia perfecta. Todo lo que sube, baja. Acordate HDP. Me seguís haciendo la vida imposible basura. Último estado que tiro”, agregó.

Por otra parte, la semana pasada la joven también había estado en el centro de la polémica luego de que indagaran a su novio por entrar armado a un boliche. Se trata del cantante Javier Gustavo Depresbiteris, apodado Despre, quien fue detenido por agentes de la Policía Bonaerense. En esa oportunidad, Depresbiteris desdijo de lo que les había dicho a los policías que lo arrestaron y la fiscal del caso pidió que siga preso. El arresto se había producido en el local bailable Cherry, ubicado sobre la colectora Este de la autopista Panamericana.

