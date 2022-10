L-Gante saludó a Tamara Báez por el Día de la Madre, se arrepintió y le envió una indirecta

En medio de las disputas mediáticas y judiciales, L-Gante saludó a Tamara Báez por el Día de la Madre, pero se arrepintió, eliminó la publicación y volvió a subir una nueva imagen con una frase más formal.

De acuerdo a la imagen publicada por Estefanía Berardi, la foto original mostraba al referente de la cumbia 420 junto a su ex y su hija Jamaica dentro de un auto. “Que tengas un hermoso día, mamá”, escribió el joven. Sin embargo, parece ser que L-Gante se echó atrás con la muestra de afecto en sus historias de Instagram y tomó la contundente decisión de borrar el posteo.

Minutos más tarde, el artista de cumbia 420 compartió una nueva publicación más formal y que tiene que ver con la feroz pelea en la que está inmerso con Tamara. “Feliz día para la mujer que me dio el honor de ser padre”, manifestó el cantante. Lo llamativo de la segunda publicación es que acompañó sus palabras con una selfie de sí mismo, sin rastros de Báez o Jamaica.

La imagen que L-Gante borró

L-Gante y Tamara Báez siguen enfrentando en una guerra que es tanto doméstica como mediática y ahora también judicial. Lo último fue el bozal legal que el cantante de cumbia 420 le solicitó a la justicia para que su expareja no hable públicamente de la hija que tienen ambos, quien se llama Jamaica y tiene poco más de un año.

Muy indignada, Báez publicó una historia en Instagram en donde expresó su enojo por la cautelar que obtuvo el músico el jueves pasado a través de su abogado Alejandro Cipolla. “Tengo mucha bronca. No van a poder ver más a Jami. No van a poder ver crecer a mi hija, no voy a poder presumir la hija hermosa que tengo y cuido todos los días las 24 horas yo sola, así como lo vengo haciendo desde hace un año”, comenzó diciendo la joven.

La segunda publicación de L-Gante

“Arreglá lo de la cuota alimentaria”, dijo junto con un emoji de ratón. “La estoy manteniendo yo sola y encima ¿ahora hacés esto?”, siguió exprensando con furia. Luego de esta medida judicial favorable para con el autor de éxitos como “KU” y “Bar” (junto a Tini Stoessel), Tamara también cargó contra Cipolla, quien había celebrado el fallo: “¡Se acabó el conflicto, L-Gante! Ahora se resuelve en la Justicia y no en la televisión. ¡Nueva batalla ganada!”, había dicho Cipolla.

“Sos un injusto y ¿decís batalla ganada? Cuando soy la madre de tu hija, ¿de qué batalla hablás? Te odio, sos una mentira”, fue la respuesta de Tamara contra el abogado. “Nos usaste cuando la gente compraba con vos y cuando pintabas la familia perfecta. Todo lo que sube, baja. Acordate HDP. Me seguís haciendo la vida imposible basura. Último estado que tiro”, agregó.

El martes pasado por la tarde los padres de Jamaica-la hija que tienen en común- llegaron a un acuerdo por el régimen de visitas, según informó Alejandro Cipolla, abogado del artista de cumbia 420,a Teleshow. “La nena con su padre martes y jueves durante seis horas, y un fin de semana por medio”, dijo el letrado. Y anticipó que la menor pasará Año Nuevo con L-Gante, mientras que Navidad estará con su madre. De esta manera, se cierra una de las tantas disputas que mantiene la expareja. Ahora resta solucionar el tema monetario.

