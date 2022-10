La reacción de Rusherking a la canción que la China Suárez grabó con El Polaco

Después de su lanzamiento como cantante con “Lo que dicen de mí”, y sin descuidar su faceta de actriz Eugenia La China Suárez continúa firme en su camino musical. En las últimas horas, se conoció su última colaboración junto a El Polaco en “Ya no quiero verte”, que a poco de su publicación sacudió los rankings.

En el video se los puede ver bailando y disfrutando al ritmo de la cumbia en un rodaje que finaliza con el fragmento de la canción. “Papi buena suerte, ahora no te quiero, ahora si me quieres, desde que te fuiste ha cambiado mi suerte, baby: ya no quiero verte”, dice ella y hace un gesto muy particular como broche final.

Como era de esperar, dada la popularidad de ambos artistas, el video generó una ola de repercusiones en las diversas plataformas y redes sociales. Además, desde Qatar, donde se encuentra cumpliendo algunos compromisos laborales, la actriz pidió a sus seguidores que le compartan videos bailando o cantando la canción.

Y entre los cientos y cientos de comentarios, se sumó el de Rusherking, cantante y pareja de la China. El joven subió a sus historias de Instagram la canción junto a la portada del single y sumó un comentario con la mejor de las ondas. “Felicitaciones mi amor que temazo que se mandaron”, expresó el rapero, mencionando a ambos.

El Polaco feat La China - Ya No Quiero Verte

Mientras tanto, se hace esperar la colaboración entre los novios, aunque ya tuvieron un cruce artístico. Se trata de “Perfecta”, un feat del santiagueño y Dread Mar I con la participación estelar de la ex Casi ángeles en el videoclip. Mientras los músicos entonan el tema, la actriz baila en medio de un campo lleno de girasoles y luego se besa con su novio y se abrazan, todos vestidos con tonos rosados.

Semanas atrás, la actriz estuvo en Morfi y contó qué la había enamorado del músico. “Es humilde, bueno. Tiene un corazón muy puro, ya no lo encontrás. No está contaminado. Es buen amigo, buen hijo. Tiene eso de la nueva generación que viene más livianito. Sin prejuicio. Viene más liviano, y a mí me enseña muchísimo. Además me da mucha paz. Que nunca sentí. Tiene que ver con el momento que estoy viviendo de mi vida”, señaló en diálogo con Jey Mammon.

El mensaje de Rusherking a la China Suárez

Amparado por la relación de larga data con la entrevistada -fue su catequista cuando ella era adolescente- el conductor le preguntó por el futuro de la pareja y se animó a ir a fondo: “¿Piensan tener hijos?”, indagó él. Y ella se mostró esquiva. “Tres es un montón. No hablamos del tema de los hijos, todavía. No soy de proyectar y de hablar del futuro. Me encanta lo que estamos viviendo, somos muy felices ahora”, aseguró.

Mientras avanza con su camino musical, la China no descuida su faceta de actriz y recientemente viajó a España para su presentar Objetos, la película que protagoniza con Álvaro Morte y Verónica Echegui. El rodaje se llevó a cabo durante cuatro meses en el país europeo y luego se trasladaron a la provincia argentina de Jujuy donde continuaron con el rodaje en Humahuaca y Tilcara.

En la ficción interpreta a Sara, una muchacha que está atrapada desde muy joven en una red de tráfico de personas que son tratadas como objetos

