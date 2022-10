Georgina Barbarossa aclaró su vínculo con Alfa de Gran Hermano 2022

Georgina Barbarossa aclaró su relación con Alfa de Gran Hermano 2022 (A la Barbarossa. Telefe)

Ni bien ingresó en la casa de Gran Hermano 2020, Walter Alfa Santiago sobresalió entre los participantes por su alto perfil y su espíritu competitivo: “Siempre fui líder, soy muy calentón, muy rencoroso y tengo muchísima memoria, no me olvido de nada. Voy a ser el patriarca de las casa”, dijo el hombre de 60 años, el más longevo en la historia del reality, durante la presentación del programa.

De inmediato, los seguidores empezaron a querer saber más de ese hombre, y en sus redes sociales se mostraba un costado farandulero, con fotos de celebrities de toda índole: la política, el deporte y el espectáculo. Y también salieron a la luz rumores sobre supuestos romances con algunas famosas. Entre ellas, Georgina Barbarossa, que en su programa dijo conocer al participante. “Es re sensible”, deslizó a la mañana siguiente del comienzo del certamen, llamando la atención de los panelistas de A la Barbarossa.

Sin dar mayores detalles, contó que se conocieron en pandemia y que Alfa fue a su casa con un auto antiguo, aunque no pasó de la puerta. También reveló que la había llamado para consultarla sobre su participación. Y ante la insistencia de su equipo, que querían saber si habían sido novios o habían compartido algo de intimidad, señaló: “Nos conocimos por redes sociales, por una aplicación pero no era de citas. Nos vimos un montón de veces, y cuando vino a casa me preparó empanadas de tripa gorda y se quedó en la vereda. Fue un agradable encuentro”.

Te puede interesar:

De esto pasaron diez días y el perfil de Alfa se mantuvo allá arriba. De hecho, en la gala del miércoles quedó en la placa de nominados y al día siguiente fue salvado por Maxi, lo que provocó un llanto desconsolado del participante y la ovación de sus compañeros. “Yo voy aprendiendo las cosas de todos acá. El primer día dije que venía a entregar cosas mías y llevarme cosas de ustedes y es lo que estoy haciendo de verdad”, señaló conmovido.

Para seguir con el tema, el viernes en A la Barbarossa entrevistaron a Roxana, la hermana de la expareja del participante. Y durante la charla salió inevitablemente el tema de los romances famosos. La mujer dijo desconocer el de María Valenzuela y ratificó el de Pata Villanueva. ¿Y el de Georgina? “Ese me re sorprendió, tampoco sabía”, expresó Roxana.

El llanto desconsolado de Alfa tras ser salvado por Maxi en Gran Hermano 2022 (Telefe)

El panel reaccionó con gritos y alegría ante la revelación de la excuñada de Alfa. “Lo tenemos que confirmar”, apuntó Nancy Pazos, hasta que habló la involucrada y dio su propia versión de los hechos. “¡No! Te lo juro por Dios que no. Roxana, te lo juro que no”, señaló la conductora, dispuesta a aclarar los tantos de una vez por todas.

“Fue alumno mío, no tuvimos nada que ver. Te lo juro. Lo aprecio mucho. Y si hubiera pasado algo, lo hubiese dicho, no tengo ningún inconveniente, no tengo nada oculto” señaló la actriz, que durante el comienzo de la pandemia de coronavirus daba clases de teatro virtuales, y en ese marco conoció al participante, que luego la visitó en su casa, la fue a ver al teatro, pero al parecer quedó todo en una amistad.

“Yo te creo, Georgina. Además, si hubiera pasado algo ¿qué problema hay?”, le contestó la entrevistada. Y cuando iban a dar por terminado el tema, Noelia Antonelli cerró con un poco de picante. “Además él intentó y no, no pudo”

Seguir leyendo: