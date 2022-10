Un periodista se acercó a la escuela donde trabajaba Martina de Gran Hermano 2022 y apareció la policía

LAM fue al colegio donde trabajaba Martina de GH y llego la policia

Al ingresar a la casa de Gran Hermano, los participantes abrieron una puerta a que la gente pudiera opinar, comentar y hablar sobre su vida. Tal fue el caso de Martina, la profesora de educación física de la que se dijo en redes que trataba mal a sus alumnos. Luego de que su madre la defendiera, LAM fue al colegio en el que ella trabajaba y llegó la policía.

“Se dijeron un montón de cosas horribles, pero es mentira, obviamente. Ella es profesora en un instituto privado y hace poquito que está, arrancó en agosto del año pasado y nunca tuvo ninguna queja. Sí a lo mejor en las formas, a lo mejor levanta la voz. Uno cuando está en el patio, levanta la voz, pero se dijeron un montón de cosas que no son ciertas”, dijo su mamá en A la Barbarossa hace unos días y agregó: “Es horrible porque el que la conoce, sabe que no es así”. “A nosotros no nos llegó nada, yo hablé con el instituto y no hubo (denuncias)....Recién ahora que está en televisión, salieron a hablar”. En esa línea, Paulo Kablan coincidió: “Tiene que haber denuncias, una investigación, un formalismo de una queja ante el instituto y no hay nada...En redes sociales, es un chisme”.

Alertado por la situación, un móvil de LAM se acercó hasta el colegio e intentó hablar con las autoridades. “¿Queríamos saber si la directora nos puede recibir por las denuncias?”, le dijo el cronista a un hombre que estaba dentro de la institución, pero nadie quiso brindar el testimonio.

Luego, le realizaron una cámara oculta a unas alumnas del lugar, que según el ciclo de Ángel de Brito, son mayores de edad. “Sí, es todo real, el problema no es la gente que trabaja acá, el problema son los dueños que ponen amigos acá. La hija de la dueña es amiga de Martina. Incluso hubo chicas que hablaron con ella del yema y ella dijo que no, que era mentira”, dijo una de ellas.

Otra de las chicas aseguró: “Pero todo es real lo que dice en televisión y en redes, es una maltratadora esa mina, hemos escuchado desde nuestro salón y decíamos entre nosotras qué onda esta profesora. A la madre de una compañera que el hermano va al jardín le hicieron firmar un acuerdo de que no se dijera nada”.

Minutos después, un patrullero se acercó al lugar. “Estamos trabajando, ¿llamaron de la escuela?”, quiso saber el periodista y el policía afirmó: “Llamaron de la escuela porque son de la televisión” y le pidió al equipo su identificación. Luego del trámite, el efectivo se retiró.

“Llamaron del colegio a la policía. Estábamos hablando con gente del terciaro, son mayores y todos aseguran que hubo quejas de Martina y lamentamos porque es una docente que esta con alumnos, la idea era hablar con gente del colegio a ver que tenia que decir y que nos dieran su punto de vista”, cerró el movilero.

Martina del grupo de “los monitos”, está en placa con Juan y Nacho, luego de que Maxi salvara a Alfa y este domingo el público decidirá quién se queda en la casa más famosa del país que reabrió sus puertas luego de siete años, esta vez con la conducción de Santiago del moro.

Desde que llegó, la joven se perfiló como una de las que más dará que hablar ya que en su presentación realizó un polémico comentario: “A mí personalmente me atraen los chicos, las chicas no me atraen para nada. No entiendo eso de la bisexualidad, me da un poco de asquito. Es rari...para analizar”.

