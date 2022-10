Andrea Rincón adelantó cómo será su personaje en ATAV: “Es oscuro y hace las maldades que me hacían a mí cuando arranqué”

Andrea Rincón

Ya comenzaron las grabaciones en los estudios de Don Torcuato de la segunda parte de Argentina, Tierra de Amor y Venganza, la tira de Polka que se emitió en el 2019 y que en su primera entrega tuvo como protagonistas a la China Suárez, Benjamín Vicuña y Gonzalo Heredia. Esta nueva etapa, ambientada en los 80, contará con las actuaciones de Federico D’Elía, Gloria Carrá, Justina Bustos, Federico Amador, Juan Gil Navarro, Malena Solda y Andrea Rincón, quien contó cómo es su personaje y el punto en común que tiene con su historia.

“Mónica Villalobos”, será el nombre de la vedette a la que la ex Gran Hermano le dará vida en la novela y en diálogo con con Catalina Dlugui por La Once Diez aclaró que “no representa a nadie” de la vida real aunque en la ficción se pueden nombrar a muchos famosos de la época como Jorge Porcel, Alberto Olmedo, Susana Giménez o Moria Casán.

“Mi personaje es bastante oscuro, hago de mala”, develó y explicó: “Yo soy una primera vedette que está trabajando hace años y de repente llega Ana, interpretada por Justina Bustos, y me viene a destronar y empiezo a pelear por mi lugar haciendo cosas que hace una persona de esas para las que el fin justifica los medios, empieza a hacer muchas cosas y yo tiré algunas (ideas), porque me las hicieron”.

Andrea Rincón será Mónica Villalobos en la segunda parte de ATV (Crédito: @andrearincon_top)

Entonces, recordó que las maldades que hace su personaje, las sufrió ella en sus primeros tiempos en el teatro de revista: “Me rompieron zapatos, vestuario, salía todos los días y me tenían que coser la ropa porque las minas no se bancaban que tenían tanto oficio y llegaba una piba de la nada y la gente la amaba, las minas me odiaron. Estoy haciendo el papel de lo que las mujeres me hacían a mí, lo sé todo porque lo pasé, entonces es gracioso”.

Para sumar más picante a la situación, al leer el libro, dio algunas sugerencias a los guionistas: “Lo vi y dije ‘falta esto, aquello’. A mí me las hicieron todas, me pegaban palazos en el medio del baile, me rompían la ropa y cosas terribles... es un mundo bravo. Tiempo después me he cruzado a alguna persona que me hizo cosas que no te puedo explicar, porque que te contratan en un lugar y te empiezan a hacer mierda porque no sabés el oficio, pero para algo me contrataron, enseñame”.

En paralelo a la actuación, Adrea continúa realizando labores solidarias y ya le pidió colaboración a sus compañeros de elenco para implementar nuevas acciones. “Voy todos los domingos a la iglesia de un amigo que es pastor y colaboro y mi idea es empezar a poder hacer cosas, en marzo haré un viaje, se lo plantee a mis compañeros de ATAV esto hacer cosas como hicimos con Masterchef. Creo que cada vez que hacemos algo que pega fuerte, hay que devolverlo (a la gente), hay que planear cosas, yo había hecho meriendas solidarias, pensé en hacer algo así, donando y que los que atendamos seamos nosotros”.

“El amor que nos da la gente, hay que devolverlo y si tuviera que elegir, me quedaría con las cosas solidarias. Hace mucho que no me voy de viaje, lo último que hice fue ir al Impenetrable (Chaco) y eso me dio algo. La gente piensa que te da mas comprarte un par de zapatillas que regalarlo, pero es porque no lo probaron, cuando ves la cara de otra persona, te da algo en el cuerpo inexplicable”, cerró Rincón.

